До 7 батальонных тактических групп враг остановлен в районах Бородянки, Бучи и Вышгорода

Россия продолжает наступление. Силы кафиров сосредоточены в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах.

Об этом говорится в возведении по состоянию на 11:00 26 февраля по поводу российского вторжения от Генерального штаба ВСУ.

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Армией остановлено до 7 батальонных тактических групп врага

Так, на Полесском направлении до семи батальонных тактических групп враг остановлен в районах Бородянки, Бучи и Вышгорода. Российские захватчики частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться.

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