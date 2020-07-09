Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий перечислил уголовные производства, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко, которые следователь считает "бесперспективными".

Свое заявление руководитель следственной группы ГБР сделал 9 июля на брифинге, который транслировало агентство Интерфакс-Украина. Накануне именно этот руководитель следственной группы закрыл дело против Порошенко о продаже завода "Кузня на Рибальському".

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Какие производства против Порошенко Корецкий считает бесперспективными

Дела о продаже завода "Кузня на Рибальському". О покупке и продаже телеканала "Прямой". Три уголовных производства, которые были закрыты около месяца назад; о несвоевременном назначении судей, о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, о возможном давлении на Окружной админсуд Киева при отмене национализации "Приватбанка". Производство о возможном недостоверном декларировании. О минских соглашениях. О деятельности Липецкой кондитерской фабрики. Так называемое производство о Томосе (о разжигании розни при создании ПЦУ). О возможном незаконном назначении Сергея Семочко заместителем председателя ГУР. Об отмене распоряжений о выделении земельных участков на территории Николаевской области.

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А как относительно дел о картинах и разговорах с Байденом

Еще два производства – о перевозке картин через границу и пленках с разговорами вроде бы Порошенко с Джо Байденом – Корецкий отказался комментировать. Аргументировал тем, что "не видел и не может говорить объективно".

Корецкий сказал, что из всех уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, бесперспективных – около 80%.

Заметим, что накануне Корецкий закрыл дело против Порошенко о продаже завода "Кузня на Рибальському". Он пояснил, что в этом деле на следователей давили, и о закрытии производства Корецкий "никому не доносил к сведению". В то же время в ГБР заявили, что заявление Корецкого о давлении не соответствует действительности.