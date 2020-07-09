Бесперспективные дела против Порошенко: следователь ГБР говорит, что их около 80%
Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий перечислил уголовные производства, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко, которые следователь считает "бесперспективными".
Свое заявление руководитель следственной группы ГБР сделал 9 июля на брифинге, который транслировало агентство Интерфакс-Украина. Накануне именно этот руководитель следственной группы закрыл дело против Порошенко о продаже завода "Кузня на Рибальському".
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Какие производства против Порошенко Корецкий считает бесперспективными
- Дела о продаже завода "Кузня на Рибальському".
- О покупке и продаже телеканала "Прямой".
- Три уголовных производства, которые были закрыты около месяца назад;
- о несвоевременном назначении судей,
- о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции,
- о возможном давлении на Окружной админсуд Киева при отмене национализации "Приватбанка".
- Производство о возможном недостоверном декларировании.
- О минских соглашениях.
- О деятельности Липецкой кондитерской фабрики.
- Так называемое производство о Томосе (о разжигании розни при создании ПЦУ).
- О возможном незаконном назначении Сергея Семочко заместителем председателя ГУР.
- Об отмене распоряжений о выделении земельных участков на территории Николаевской области.
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А как относительно дел о картинах и разговорах с Байденом
Еще два производства – о перевозке картин через границу и пленках с разговорами вроде бы Порошенко с Джо Байденом – Корецкий отказался комментировать. Аргументировал тем, что "не видел и не может говорить объективно".
Корецкий сказал, что из всех уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, бесперспективных – около 80%.
Заметим, что накануне Корецкий закрыл дело против Порошенко о продаже завода "Кузня на Рибальському". Он пояснил, что в этом деле на следователей давили, и о закрытии производства Корецкий "никому не доносил к сведению". В то же время в ГБР заявили, что заявление Корецкого о давлении не соответствует действительности.