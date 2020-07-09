Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький перерахував кримінальні провадження, де фігурує п’ятий президент Петро Порошенко, які слідчий вважає "безперспективними".

Свою заяву керівник слідчої групи ДБР зробив 9 липня на брифінгу, який транслювало агентство Інтерфакс-Україна. Напередодні саме цей керівник слідчої групи закрив справу проти Порошенка про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

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Які провадження проти Порошенка Корецький вважає безперспективними

Справи про продаж заводу "Кузня на Рибальському, про покупку і продаж телеканалу "Прямий". Три кримінальні провадження, які були закриті близько місяця тому: про несвоєчасне призначення суддів, про призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, про ймовірний тиск на Окружний адмінсуд Києва при скасуванні націоналізації "Приватбанку". Провадження про ймовірне недостовірне декларування, про мінські угоди, про діяльність Липецької кондитерської фабрики, так зване провадження про Томос (про розпалювання ворожнечі при створенні ПЦУ), про ймовірне незаконне призначення Сергія Семочка заступником голови ГУР, про скасування розпоряджень про виділення земельних ділянок на території Миколаївської області.

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А як щодо справ про картини в розмови з Байденом

Ще два провадження – про перевезення картин через кордон і плівки з розмовами набито Порошенка з Джо Байденом – Корецький відмовився коментувати. Аргументував тим, що "не бачив і не може говорити об'єктивно".

Корецький сказав, що з усіх кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко, безперспективних – близько 80%.

Зауважимо, що напередодні Корецький закрив справу проти Порошенка про продаж заводу "Кузня на Рибальському". Він пояснив, що в цій справі на слідчих тиснули, і про закриття провадження Корецький "нікому не доводив до відома". Водночас у ДБР заявили, що заява Корецького про тиск не відповідає дійсності.