Безперспективні справи проти Порошенка: слідчий ДБР каже, що їх близько 80%
Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький перерахував кримінальні провадження, де фігурує п’ятий президент Петро Порошенко, які слідчий вважає "безперспективними".
Свою заяву керівник слідчої групи ДБР зробив 9 липня на брифінгу, який транслювало агентство Інтерфакс-Україна. Напередодні саме цей керівник слідчої групи закрив справу проти Порошенка про продаж заводу "Кузня на Рибальському".
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Які провадження проти Порошенка Корецький вважає безперспективними
- Справи про продаж заводу "Кузня на Рибальському,
- про покупку і продаж телеканалу "Прямий".
- Три кримінальні провадження, які були закриті близько місяця тому:
- про несвоєчасне призначення суддів,
- про призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції,
- про ймовірний тиск на Окружний адмінсуд Києва при скасуванні націоналізації "Приватбанку".
- Провадження про ймовірне недостовірне декларування,
- про мінські угоди,
- про діяльність Липецької кондитерської фабрики,
- так зване провадження про Томос (про розпалювання ворожнечі при створенні ПЦУ),
- про ймовірне незаконне призначення Сергія Семочка заступником голови ГУР,
- про скасування розпоряджень про виділення земельних ділянок на території Миколаївської області.
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А як щодо справ про картини в розмови з Байденом
Ще два провадження – про перевезення картин через кордон і плівки з розмовами набито Порошенка з Джо Байденом – Корецький відмовився коментувати. Аргументував тим, що "не бачив і не може говорити об'єктивно".
Корецький сказав, що з усіх кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко, безперспективних – близько 80%.
Зауважимо, що напередодні Корецький закрив справу проти Порошенка про продаж заводу "Кузня на Рибальському". Він пояснив, що в цій справі на слідчих тиснули, і про закриття провадження Корецький "нікому не доводив до відома". Водночас у ДБР заявили, що заява Корецького про тиск не відповідає дійсності.