Доказів у справі Порошенка достатньо, аби оголосити про підозру, – Венедіктова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що слідчі зібрали достатньо доказів, аби повідомити про підозру Петрові Порошенку у справі щодо призначення Сергія Семочка заступником голови ГУР.
У справі – достатньо доказів, – очільниця ОГПУ
Венедіктова записала відеозвернення щодо завершення досудового розслідування у справі Порошенка про призначення Семочка. Відео оприлюднили на сайті Офісу генпрокурора.
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Сьогоднішня справа – це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі,
– зазначила Венедіктова.
Очільниця Офісу генпрокурора наголосила, що через недоліки КПК справу можна затягувати до нескінченності. Як приклад – можливість мати до 5 захисників у підозрюваного, кожен з яких має право ознайомлюватись з матеріалами.
"Кожен із захисників може знайомитись із матеріалами розслідування у зручний для них час. У разі зміни захисника, у нього з'являються підстави знайомитися з матеріалами спочатку. У разі неприбуття будь-кого із захисників у підозрюваного є можливість відмовитись від участі у слідчих діях", – пояснила Венедіктова.
Захист затягував процес, – Венедіктова
Щодо інформації про те, що суд збирався вночі 8 липня, аби продовжити терміни досудового розслідування у справі Порошенка, то Венедіктова це заперечує. Генпрокурорка каже, що судове засідання призначили ще на позавчора (6 липня), проте на нього не прийшла сторона захисту.
Вчора (7 липня – 24 канал) о 14:00 засідання таки почалось, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже о першій ночі. Сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалась затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все,
– прокоментувала генпрокурорка.
Дивіться відеозвернення Ірини Венедіктової:
Що відбулось у Печерському райсуді 8 липня
Печерський суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Петру Порошенку. Адвокат 5-го президента Ілля Новіков повідомив, що досудове розслідування у справі завершилось. Хоча раніше повідомлялось, що термін розслідування продовжили до 10 жовтня.
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Звинувачення Порошенка у призначенні Семочка: що відомо
- У жовтні 2018 року журналісти на чолі з Денисом Бігусом опублікували розслідування про Сергія Семочка.
- У розслідуванні мовилося про те, що Сергій Семочко володіє майном, яке неможливо пояснити офіційними доходами. Окрім того, родичі Семочка отримали громадянство Росії та мають бізнес в окупованому Криму.
- Петро Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року.
- За тиждень до звільнення Семочка помітили на вході в Адміністрацію Президента Порошенка.
- Пізніше п'ятий президент підтвердив, що зустрічався із Сергієм Семочком і саме після зустрічі й розмови з ним підписав указ про звільнення.
- В Офісі генпрокурора вважають, що Петро Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень.