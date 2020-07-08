Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що слідчі зібрали достатньо доказів, аби повідомити про підозру Петрові Порошенку у справі щодо призначення Сергія Семочка заступником голови ГУР.

У справі – достатньо доказів, – очільниця ОГПУ

Венедіктова записала відеозвернення щодо завершення досудового розслідування у справі Порошенка про призначення Семочка. Відео оприлюднили на сайті Офісу генпрокурора.

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Сьогоднішня справа – це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі,

– зазначила Венедіктова.

Очільниця Офісу генпрокурора наголосила, що через недоліки КПК справу можна затягувати до нескінченності. Як приклад – можливість мати до 5 захисників у підозрюваного, кожен з яких має право ознайомлюватись з матеріалами.

"Кожен із захисників може знайомитись із матеріалами розслідування у зручний для них час. У разі зміни захисника, у нього з'являються підстави знайомитися з матеріалами спочатку. У разі неприбуття будь-кого із захисників у підозрюваного є можливість відмовитись від участі у слідчих діях", – пояснила Венедіктова.

Захист затягував процес, – Венедіктова

Щодо інформації про те, що суд збирався вночі 8 липня, аби продовжити терміни досудового розслідування у справі Порошенка, то Венедіктова це заперечує. Генпрокурорка каже, що судове засідання призначили ще на позавчора (6 липня), проте на нього не прийшла сторона захисту.

Вчора (7 липня – 24 канал) о 14:00 засідання таки почалось, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже ‪о першій ночі. Сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалась затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все,

– прокоментувала генпрокурорка.

Зверніть увагу! Венедіктова наголосила, що наразі розслідується низка кримінальних проваджень проти Порошенка. 4 з них вже закрили через відсутність складу злочину.

Дивіться відеозвернення Ірини Венедіктової:

Що відбулось у Печерському райсуді 8 липня

Печерський суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Петру Порошенку. Адвокат 5-го президента Ілля Новіков повідомив, що досудове розслідування у справі завершилось. Хоча раніше повідомлялось, що термін розслідування продовжили до 10 жовтня.

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