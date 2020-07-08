Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что следователи собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя ГУР.

В деле – достаточно доказательств, – руководительница ОГПУ

Венедиктова записала видеообращение по завершению досудебного расследования по делу Порошенко о назначении Семочко. Видео обнародовали на сайте Офиса генпрокурора.

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Сегодняшнее дело – это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы,

– отметила Венедиктова.

Руководительница Офиса генпрокурора отметила, что из-за недостатков КПК дело можно затягивать до бесконечности. Как пример – возможность иметь до 5 защитников у подозреваемого, каждый из которых имеет право знакомиться с материалами.

"Каждый из защитников может знакомиться с материалами расследования в удобное для них время. В случае изменения защитника, у него появляются основания знакомиться с материалами сначала. В случае неприбытия любого из защитников у подозреваемого есть возможность отказаться от участия в следственных действиях", – пояснила Венедиктова.

Защита затягивал процесс, – Венедиктова

Информацию о том, что суд собирался ночью 8 июля, чтобы продолжить сроки досудебного расследования по делу Порошенко, Венедиктова отрицает. Генпрокурор говорит, что судебное заседание назначили еще на позавчера (6 июля), однако на него не пришла сторона защиты.

Вчера (7 июля – 24 канал) в 14:00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18:30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи. Сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все,

– прокомментировала генпрокурор.

Обратите внимание! Венедиктова отметила, что сейчас расследуется ряд уголовных производств против Порошенко. 4 из них уже закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Смотрите видеообращение Ирины Венедиктовой:

Что произошло в Печерском райсуде 8 июля

Печерский суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство о мере пресечения Петру Порошенко. Адвокат 5-го президента Илья Новиков сообщил, что досудебное расследование по делу завершилось. Хотя ранее сообщалось, что срок расследования продлили до 10 октября.

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