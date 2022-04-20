До 9 мая перестанут активно наступать, и где-то до июля будем их уничтожать, – Арестович
Оккупанты начали активное наступление на Донбассе, однако украинцы не сомневаются в своей победе. Алексей Арестович говорит, что активная фаза продлится до 9 мая.
Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эфире 24 каналу.
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По его словам, если поступит западное вооружение, война в Украине закончится в течение следующих месяцев.
Сценарий вполне может быть такой – до 9 мая они (оккупанты – 24 канал) сдохнут, не смогут активно наступать, а может это будет и раньше. А дальше позиционная война и до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле,
– заявил Арестович.
По его мнению, после этого россияне станут "шелковыми", пойдут на переговоры и "заберутся" по меньшей мере в такое состояние, как было 23 февраля.
Но, как отметил советник главы ОП, для этого главное условие – если поступит достаточное количество западного оружия, прежде всего дальнобойная артиллерия.
"Если этого не будет – это будет позиционная "суета", очень длинная и сложная для обеих сторон", – добавил Арестович.
К слову, российские оккупанты не оставляют планов оцепить украинские войска в зоне ООС. Так, они собираются наступать в сторону города Лиман, чтобы выйти к северо-востоку от Славянска. Об этом уверяет Генштаб ВСУ.
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