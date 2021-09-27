До 90% АЗС Британии исчерпали запасы: из-за паники для урегулирования кризиса привлекут армию
Источник:The Times
В Великобритании люди стоят в длинных очередях, чтобы приобрести бензин на АЗС. Из-за паники и ажиотажа власти планируют привлечь армию.
АЗС исчерпали запасы бензина в Британии не из-за нехватки сырья, а из-за отсутствия достаточного количества водителей грузовиков, чтобы бензин доставить с больших терминалов на заправки.
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Люди стоят в очередях на АЗС
Скорее всего, военные водители будут возить цистерны с бензином из терминалов на АЗС. Вероятно это продлится в течение нескольких дней.
Премьер-министр Борис Джонсон уже сегодня примет решение об использовании армии,
– сообщило издание.
Это случилось уже после того, как премьер объявил – 5 тысяч иностранных водителей грузовиков допустят в страну, чтобы сократить задержки с поставками бензина.
Несмотря на это, по информации издания, несколько дней подряд "на АЗС наблюдаются большие очереди и паническая скупка топлива".
В Британии на АЗС паника у людей: смотрите видео
По информации высокопоставленных источников в правительстве, на выдачу виз иностранным водителям может потребоваться 2 недели. Однако некоторые члены кабмина обеспокоены, что из-за нехватки водителей грузовых автомобилей во всей Европе их приедет меньше, чем нужно.
В Британии до 90% АЗС – без бензина
Ассоциация розничных торговцев бензином (PRA), представляющая большинство бензозаправочных станций в Британии, посчитала – 50 – 90% АЗС являются пустыми.
PRA сообщила, что до 90% (то есть 5 500) их АЗС заявили – у них полностью закончилось топливо. В Британии ориентировочно 8 тысяч АЗС, то есть большинство из них также вскоре будут пусты. Более того, некоторые заправки сообщили об увеличении спроса на 500%.
Что известно о работе АЗС Великобритании
- Из-за проблем с горючим правительство Британии даже приостановило действие закона о конкуренции. Он должен способствовать решению проблемы с нехваткой топлива на АЗС.
- Это должно помочь компаниями обмениваться данными и отдавать приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.
- Кстати, Британия уже приостанавливала действие этого закона в марте 2020 года из-за риска перебоев с поставками продукции в супермаркеты в начале пандемии коронавируса.