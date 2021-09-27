До 90% АЗС Британии исчерпали запасы: из-за паники для урегулирования кризиса привлекут армию

В Великобритании люди стоят в длинных очередях, чтобы приобрести бензин на АЗС. Из-за паники и ажиотажа власти планируют привлечь армию.

АЗС исчерпали запасы бензина в Британии не из-за нехватки сырья, а из-за отсутствия достаточного количества водителей грузовиков, чтобы бензин доставить с больших терминалов на заправки.

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Люди стоят в очередях на АЗС

Скорее всего, военные водители будут возить цистерны с бензином из терминалов на АЗС. Вероятно это продлится в течение нескольких дней.

Премьер-министр Борис Джонсон уже сегодня примет решение об использовании армии,

– сообщило издание.

Это случилось уже после того, как премьер объявил – 5 тысяч иностранных водителей грузовиков допустят в страну, чтобы сократить задержки с поставками бензина.

Несмотря на это, по информации издания, несколько дней подряд "на АЗС наблюдаются большие очереди и паническая скупка топлива".

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По информации высокопоставленных источников в правительстве, на выдачу виз иностранным водителям может потребоваться 2 недели. Однако некоторые члены кабмина обеспокоены, что из-за нехватки водителей грузовых автомобилей во всей Европе их приедет меньше, чем нужно.

В Британии до 90% АЗС – без бензина

Ассоциация розничных торговцев бензином (PRA), представляющая большинство бензозаправочных станций в Британии, посчитала – 50 – 90% АЗС являются пустыми.

PRA сообщила, что до 90% (то есть 5 500) их АЗС заявили – у них полностью закончилось топливо. В Британии ориентировочно 8 тысяч АЗС, то есть большинство из них также вскоре будут пусты. Более того, некоторые заправки сообщили об увеличении спроса на 500%.

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