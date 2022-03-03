До двух БТРг врага продолжают держать в осаде Сумы, Ахтырку и Лебедин
3 марта 2022 , 13:43Читати новину українською
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию по состоянию на 12 часов 3 марта 2022 года относительно российского вторжения.
Согласно информации от ВСУ, на Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр).
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Они продолжают удержать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.
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Сообщение Генерального штаба ВСУ
На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжает удержать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.