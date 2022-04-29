"До этого нас довели Путин и Шойгу": в сети показали разницу между аптечками оккупантов и ВСУ

В сети показали разницу между аптечками российских военных и ВСУ. Фото свидетельствует о том, что не все российские военные обладают необходимыми вещами в аптечках. В то же время, Вооруженные Силы Украины имеют больше важных медицинских средств.

Фотосравнение обнародовал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в соцсети. Он получил его от самих россиян.

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По фото примечательно, что аптечки российского и украинского военных очень отличаются. "До этого нас довели Путин и Шойгу…", – жалуются россияне.



Разница между аптечками российских военных (сверху) и ВСУ (снизу)

К слову, уже два месяца Украину атакуют сотни российских ракет. Но несмотря на то, что Россия очень хвастается своими ракетами, у нее есть проблемы. Эксперт Александр Мусиенко говорит, что в ракетах фиксируются все более частые сбои, поэтому они либо не попадают в цель, либо падают рядом и не разрываются.

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