В Кировоградской области запретили все развлекательные мероприятия и работу заведений общепита после 22:00. Об этом во время брифинга сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет 24 Канал.

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В регионе полностью запретили работу развлекательных мероприятий после 22:00. Речь идет о концертах, дискотеках, шоу, выступлениях профессиональных и любительских коллективов, ярмарках, спортивных соревнованиях и т.д. Даже если они благотворительного толка.

Кроме этого, запрет касается и работы общепита и торговли, а именно: баров, ресторанов, кафе и баз отдыха. После 22:00 все заведения должны быть закрыты.

Также запрещаются видео-, фотосъемки, онлайн-трансляции в местах, находящихся вблизи объектов критической инфраструктуры, расположения воинских частей, техники, ПВО, чтобы предотвратить любое распространение их в социальных сетях и СМИ,

– добавил глава ОВА.

Заметим, что работу заведений и развлекательных мероприятий ночью запретили в Киевской области и в Одессе.

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