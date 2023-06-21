На Кіровоградщині заборонили усі розважальні заходи й роботу закладів громадського харчування після 22:00. Про це під час брифінгу повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише 24 Канал.
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Які обмеження ввели у Кіровоградській області
В регіоні повністю заборонили роботу розважальних заходів після 22:00. Мовиться про концерти, дискотеки, шоу, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарки, спортивні змагання тощо. Навіть якщо вони благодійного спрямування.
Крім цього, заборона стосується і роботи громадського харчування й торгівлі, а саме: барів, ресторанів, кафе та баз відпочинку. Після 22:00 усі заклади мають бути зачинені.
Також забороняються відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин, техніки, ППО, аби запобігти будь-якому розповсюдженню їх у соціальних мережах та ЗМІ,
– додав глава ОВА.
Зауважимо, що також роботу закладів та розважальних заходів вночі заборонили у Київській області та в Одесі.
Які обмеження ввели на Київщині та в Одесі
- В Одесі заборонили діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг, у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів тощо в період з 22:00 по 09:00.
- Щодо Київської області, то відтепер усі концерти, вечірки та шоу закінчуватимуться до 21:00. Натомість різноманітні ТРЦ, комплекси та клуби можуть працювати до 00:00 й відчинятися не раніше 05:00.