В Києві та області відтепер усі концерти, вечірки та шоу закінчуватимуться до 21:00. Власникам розважальних закладів голова Київської ОВА нагадав також і про комендантську годину.
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Що відомо про заборону розважальних заходів
У Київській ОВА нагадали українцям, що війна триває, а розваги з гучною музикою під час повітряної тривоги – недопустимі. Пригадав Руслан Кравченко, голова обласної військової адміністрації, і про пінну вечірку, яку кілька днів тому влаштували у Одесі – в той самий день, коли Росії вчинила теракт на Каховській ГЕС.
Та в ОВА наголосили, що через постійні обстріли столиці російськими ракетами заборона розважальних заходів це не тільки питання моралі, але і безпеки.
Правила діятимуть і в столиці, і в області. Власникам розважальних закладів варто пам'ятати і про те, що усі без винятку комплекси, клуби і ТРЦ мають бути зачинені з 00:00 до 05:00.
До заборони на розважальні заходи у Київській ОВА ставляться серйозно та вже пообіцяли проводити перевірки.
Запевняю, що будемо проводити перевірки щодо дотримання норм у регіоні. До цього активно залучатимемо працівників поліції,
– заявив Руслан Кравченко.
Насамкінець голова ОВА наголосив, що українці зобов'язані бути свідомими на тлі постійних інформаційних атак ворога. Тож дотримання безпекових норм та комендантської години – це питання захисту українців та "поваги один до одного".
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