В Киеве и области теперь все концерты, вечеринки и шоу будут заканчиваться до 21:00. Владельцам развлекательных заведений глава Киевской ОВА напомнил также и о комендантском часе.
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Что известно о запрете развлекательных мероприятий
В Киевской ОВА напомнили украинцам, что война продолжается, а развлечения с громкой музыкой во время воздушной тревоги – недопустимы. Вспомнил Руслан Кравченко, глава областной военной администрации, и о пенной вечеринке, которую несколько дней назад устроили в Одессе – в тот же день, когда Россия совершила теракт на Каховской ГЭС.
Но в ОВА подчеркнули, что из-за постоянных обстрелов столицы российскими ракетами запрет развлекательных мероприятий – это не только вопрос морали, но и безопасности.
Правила будут действовать и в столице и в области. Владельцам развлекательных заведений следует помнить и о том, что все комплексы, клубы и ТРЦ должны быть закрыты с 00:00 до 05:00.
К запрету на развлекательные мероприятия в Киевской ОВО относятся серьезно и уже пообещали проводить проверки.
Уверяю, что будем проводить проверки соблюдения норм в регионе. К этому будем активно привлекать работников полиции,
– заявил Руслан Кравченко.
В заключение глава ОВА подчеркнул, что украинцы обязаны быть сознательными на фоне постоянных информационных атак врага. Поэтому соблюдение норм безопасности и комендантского часа – это вопрос защиты украинцев и "уважения друг к другу".
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