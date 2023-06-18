Після низки скандалів з нічними клубами в Одесі, які працюють під час комендантської години та навіть в повітряну тривогу, в місті вирішили врегулювати роботу закладів. Міська влада встановила нові правила.

До теми Де та скільки триває комендантська година: список областей та обмежень

Які обмеження ввели в Одесі

Отже, в період з 22:00 до 09:00 на території міста Одеси:

обмежена господарська діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг, у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб'єктів надання розважальних послуг населенню, шляхом заборони;

заборонено використання світлових та/або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;

заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та/або інших музичних засобів;

заборонено обслуговування населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях;

заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та/або осіб без громадянства.

Раніше схожі обмеження ввели в Києві

На початку червня Київська ОВА також встановила нові правила в Києві та області. Відтепер усі концерти, вечірки та шоу закінчуватимуться до 21:00. Натомість різноманітні ТРЦ, комплекси та клуби можуть працювати до 00:00 й відчинятися не раніше 05:00.