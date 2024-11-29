Для россиян плохая перспектива: куда катится рубль

Российский рубль обвалился до 111 за доллар. Однако не достиг "дна", потому что не имеет его. Он может бесконечно падать, и уже в ближайшее время девальвирует минимум до 120 за доллар.

В этом заинтересован российский Минфин, а российские власти вообще приняли поразительное решение: ослабили требования экспортерам по возврату валютной выручки в Россию. Доктор экономических наук Игорь Липсиц сказал 24 Каналу, что это плохая перспектива для врага.

Советуем прочитать Путин не случайно поехал в Казахстан: что обвалило российский рубль

На какой безумный шаг пошел Кремль

Российские экспортеры продают товары за рубежом, получают валюту и должны ее вернуть в Россию, чтобы укрепить рубль. Но российские власти ослабили требования экспортерам по возврату валютной выручки в страну.

Если в 2022 году заставляли вернуть в российские банки 80% валюты, и из них более 90% продать в течение трех месяцев, то теперь возвращать можно 25%. При таких условиях произойдет девальвация рубля, но Минфину легче наполнять госбюджет.

При этом, инфляция растет. Россияне, которые покупают импортные товары, в частности китайские, забывают, что юань также дорожает. Если еще недавно курс был 10 рублей за юань, то сегодня уже 14. То есть все, что враг приобрел у Китая, выросло на 40%.

Рубль будет и в дальнейшем падать. Темпы будут зависеть от цены на нефть, доходов с экспорта и дефицита в бюджете. Но перспектива для россиян плохая. Рубль будет обесцениваться. Импортные товары будут дорожать,

– отметил Игорь Липсиц.

Смотрите также Переход на новый уровень: почему российский рубль резко обвалился в цене и чего ждать в 2025 году

Прогноз на курс рубля

В ближайшие 3 – 6 месяцев рубль может обвалиться до 120 – 125 за доллар. Такой сценарий выгоден российскому министерству финансов. Никто с этим не будет бороться, считает Липсиц. Более того, российские власти "подстегивают" инфляцию.

Я же говорю, что российская власть шизофреническая. Одной рукой борется с инфляцией, другой – "подстегивает",

– отметил он.

Девальвация рубля приводит к повышению цен на импортные товары, что ускоряет инфляцию. В то же время экспортеры полученную валюту конвертируют в рубли, и таким образом бюджет получает больше денег.