Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что общая архитектура дальнейших обстрелов Украины будет зависеть от количества и качества "Цирконов", ведь максимум россияне могут производить лишь несколько ракет в месяц.

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Сейчас эта ракета проходит испытания в полевых условиях. Причем в противоборстве с теми системами, против которых она должна работать. Так вот, ей не удается. Наоборот идет полное и стопроцентное уничтожение этих ракет противобаллистическими комплексами Patriot и SAMP/T,

– подчеркнул Роман Свитан.

В чем опасность ракет "Циркон"

Единственное, в чем есть проблема для наших служб и мирного населения, – это то, что ракета тяжелая и имеет большую кинетическую энергию. Она действительно летит где-то на гиперзвуковой скорости. И эта кинетика падает на землю.

Сама по себе тяжелая ракета несет несколько сотен килограмм взрывчатки. Неточная, по крайней мере сейчас, плохо управляемая пока что. Поэтому она находится сейчас на стадии полевых испытаний, которые будут проходить, как минимум, несколько месяцев.

Я не думаю, что "Циркон" в этом году по крайней мере будет для нас страшнее, чем тот же "Кинжал". Пока что из всех российских ракет, которые более-менее можно воспринимать как серьезную угрозу, есть как раз "Кинжалы". А эта ракета до "Кинжала" не дотягивает,

– отметил военный эксперт.

Что известно о "Цирконе"