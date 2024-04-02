Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що загальна архітектура подальших обстрілів України буде залежати від кількості та якості "Цирконів", адже максимум росіяни можуть виробляти лише кілька ракет на місяць.

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Зараз ця ракета проходить випробування у польових умовах. Причому в протиборстві з тими системами, проти яких вона має працювати. Так от, їй не вдається. Навпаки йде повне і стовідсоткове знищення цих ракет протибалістичними комплексами Patriot і SAMP/T,

– підкреслив Роман Світан.

У чому небезпека ракет "Циркон"

Єдине, в чому є проблема для наших служб і мирного населення, – це те, що ракета важка і має велику кінетичну енергію. Вона справді летить десь на гіперзвуковій швидкості. І ця кінетика падає на землю.

Сама по собі важка ракета несе кілька сотень кілограм вибухівки. Неточна, принаймні зараз, погано керована поки що. Тому вона перебуває зараз на стадії польових випробувань, які будуть проходити, як мінімум, кілька місяців.

Я не думаю, що "Циркон" у цьому році принаймні буде для нас страшнішим, ніж той самий "Кинджал". Поки що з усіх російських ракет, які більш-менш можна сприймати як серйозну загрозу, є якраз "Кинджали". А ця ракета до "Кинджала" не дотягує,

– зазначив військовий експерт.

Що відомо про "Циркон"