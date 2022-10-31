На фронт будут отправлять больше срочников: что Путин задумал с мобилизацией в России

Идея так называемой "частичной" мобилизации не очень популярна среди россиян. Даже несмотря на то, что население страны-агрессора молчаливо идет на убой, у Путина решили неофициально поставить мобилизацию на паузу.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, вместо мобилизованных в ближайшие месяцы Путин будет насыщать свою оккупационную группировку в нашей стране в основном срочниками. Прибытия "свежих" и необученных юношей на фронт следует ожидать уже в начале ноября.

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Именно 1 ноября в России начинается осенний призыв, в рамках которого в Украину будут отправлять не тысячи "чмобиков", а вчерашних студентов и молодых людей, никогда не имевших опыта службы в армии.

Призыв будет чередоваться с мобилизацией

Если рассматривать ситуацию с набором в российскую армию глобально, то замысел бункерного фюрера – дежурство призывов и мер по "частичной" мобилизации.

Таким образом, Путин может постоянно и принудительно ззабрасывать на войну "пушечное мясо", избегать лишних бунтов и иметь возможность отправить в зону боевых действий любое количество "Ванек" – как срочников, так и мобилизованных. Ведь, де-факто, формат призыв плюс "частичная мобилизация" вполне равен тотальному перебрасыванию на войну вообще всех без разбора.

Впрочем, полноценно совмещать эти два процесса военкоматам, скорее всего, будет слишком тяжело. Потому что разбираться с 18 – 27-летними срочниками, а параллельно в режиме 24/7 отправлять на убой "чмобиков" – системе слишком тяжело.

Поэтому, скорее всего, с 1 ноября проведение "частичной мобилизации" будет временно приостановлено, или, по крайней мере, значительно минимизировано. Это, конечно, не означает того, что мужчин 28+ лет прекратят хватать в супермаркетах и отправлять на войну на следующий же день.

Скорее всего, в российских реалиях рейды и охота за мясом наоборот усилится, но терроризировать военкомы и полицейские будут в основном молодежь.

Фактически Путин и его приспешники удачно играют на настроях собственного населения. Им удалось относительно быстро собрать много "чмобиков", не объявив войну, удалось ввести в России военное положение, просто иначе его назвав. А с 1 ноября он снова будет играть с российскими матерями в свою любимую игру под названием "отправь сына на погибель". Только на этот раз речь пойдет не о контрактниках или "добровольцах", не о мобилизованных, а именно о срочниках. Тех, кого в марте 2022 года якобы выводили из зоны боевых действий из-за того, что население не воспринимало гибель на войне неподготовленной молодежи.

Тем не менее, за 8 месяцев полномасштабной войны социальный договор в России был переписан. Отныне обычным россиянам труднее принять мобилизацию и гибель никогда не служившего 30-летнего айтишника, чем смириться с гибелью 18-летнего срочника на аннексированной территории "во время защиты родины".

Все встретятся на Донбассе

Война, которую Путин боится назвать такой, без сомнений будет продолжаться либо до последнего россиянина, либо до развала страны-агрессора, других вариантов банально не существует. Вероятно, Путина таки устранит его окружение. Или жители России когда-нибудь откроют для себя, что можно прекратить добровольно идти на убой, а толпой избить росгвардейца – более безопасно, чем молиться в окопе в Украине.

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Все остальные варианты будут означать лишь то, что молодых россиян, не проходивших срочную службу, будут набирать в армию из-за проведения осеннего/весеннего призыва, а более старших – из-за мобилизации. Обе эти категории граждан будут встречаться на Донбассе, где будут гибнуть при попытках захватить Бахмут. И так может продолжаться либо до полного разгрома захватнического войска, либо до тех пор, пока в России не кончатся солдаты.