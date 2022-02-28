До окончания войны: в Сумах введен бесплатный проезд в коммунальном транспорте

По всей стране раздаются сирены, а украинцы сплотились, чтобы сопротивляться врагу. Важную роль в уничтожении противника играют также решения местных органов самоуправления.

В Сумах местные власти ввели бесплатный проезд в коммунальном общественном транспорте. Об этом сообщили на Информационном портале Сумского городского совета.

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Бесплатный коммунальный транспорт в Сумах

Теперь проезд в общественном коммунальном транспорте Сум будет бесплатным. Это будет продолжаться до момента отмены во всей стране военного положения, то есть до победы Украины над Россией.

Соответствующее поручение для коммунального предприятия "Электроавтотранс" подписал городской голова Сум Александр Лисенко.

Во исполнение поручения городского головы Александра Лысенко транспорт КП "Электроавтотранс" будет перевозить пассажиров бесплатно. Так будет до отмены в стране военного положения,

– говорится в сообщении Сумского городского совета.

Напомним, что 28 февраля около 12:40 по Киевскому времени глава Сумской ОГА Дмитрий Живецкий сообщал о том, что в областной центр со всех сторон едет вражеская техника. Есть угроза уличных боев.

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