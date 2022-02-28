Так, у Сумах місцева влада впровадила безкоштовний проїзд у комунальному громадському транспорті. Про це повідомили на Інформаційному порталі Сумської міської ради.

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Безкоштовний комунальний транспорт у Сумах

Відтепер проїзд у громадському комунальному транспорті Сум буде безкоштовним. Це триватиме до моменту скасування по всій країні воєнного стану, тобто до перемоги України над Росією.

Відповідне доручення для комунального підприємства "Електроавтотранс" підписав міський голова Сум Олександр Лисенко.

На виконання доручення міського голови Олександра Лисенка транспорт КП "Електроавтотранс" перевозитиме пасажирів безоплатно. Так буде до скасування в країні воєнного стану,

– йдеться у повідомленні Сумської міської ради.

Нагадаємо, що 28 лютого близько 12:40 за Київським часом голова Сумської ОДА Дмитро Живецький повідомляв про те, що до обласного центру з усіх боків прямує ворожа техніка. Існує загроза вуличних боїв.

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