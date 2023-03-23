Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина безуспешно пыталась найти общий язык даже после полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Украина не видит смысла разговаривать с Путиным

Мы знали задолго до выдачи МКС ордера на арест, что говорить с Путиным нет смысла. 30 сентября прошлого года СНБО принял юридическую резолюцию, в которой заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны в ответ на попытку России аннексировать дополнительные украинские территории,

– сказал Кулеба.

По словам министра, Украина не исключает переговоры, однако личный разговор с Путиным не сможет обеспечить мир. Наше государство предпринимало многочисленные попытки достичь мирного урегулирования, однако Россия "растоптала все эти усилия, избрав варварскую, геноцидную, захватническую войну".

Кстати, Украина также безуспешно пыталась найти общий язык и после 24 февраля.

"Вместо этого Россия усилила свои жестокие атаки и объявила о планах аннексировать дополнительные украинские территории. Президент Зеленский дал четко понять, что если Путин продолжит эту попытку аннексии, с ним невозможно будет разговаривать. Путин все проигнорировал, он хочет больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев, больше захваченных украинских земель. Как можно бороться с таким злом? Его разбивают силой", – подчеркнул министр.

Как Украина видит мир

Кулеба добавил, что у Украины есть собственное видение мира, изложенное в "формуле мира" из 10 пунктов.

Мы призываем все страны сосредоточиться на реализации этой формулы как реалистичного пути к миру, а не выдавать желаемое за действительное, прося агрессора о мире,

– отметил глава МИД.

В Кремле вдруг захотели прямые переговоры с Украиной без посредников

Ранее в Кремле заявили, чтобы переговоры были без посредников. В Москве цинично врут, что, мол, западные страны якобы не стремятся урегулировать конфликт, а действуют в своих политических и экономических интересах.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, вероятнее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на переговоры, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", – заявлял представитель МИД России Алексей Полищук.