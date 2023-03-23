Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Україна безуспішно намагалася знайти спільну мову навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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Україна не бачить сенсу розмовляти з Путіним

Ми знали задовго до видачі МКС ордеру на арешт, що розмовляти з Путіним немає сенсу. 30 вересня минулого року РНБО ухвалила юридичну резолюцію, в якій заявила, що будь-які переговори з Путіним неможливі у відповідь на спробу Росії анексувати додаткові українські території,

– сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна не відкидає переговори, однак особиста розмова з Путіним не зможе забезпечити мир. Наша держава робила численні спроби досягти мирного врегулювання, однак Росія "розтоптала всі ці зусилля, обравши варварську, геноцидну, загарбницьку війну".

До речі, Україна також безуспішно намагалася знайти спільну мову й після 24 лютого.

"Натомість Росія посилила свої жорстокі атаки і оголосила про плани анексувати додаткові українські території. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, що якщо Путін продовжить цю спробу анексії, з ним неможливо буде розмовляти. Путін все проігнорував, він хоче більше війни, більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців, більше захоплених українських земель. Як можна боротися з таким злом? Його розбивають силою", – наголосив міністр.

Як Україна бачить мир

Кулеба додав, що Україна має власне бачення миру, викладене у "формулі миру" з 10 пунктів.

Ми закликаємо всі країни зосередитися на реалізації цієї формули як реалістичного шляху до миру, а не видавати бажане за дійсне, просячи агресора про мир,

– зазначив очільник МЗС.

У Кремлі раптом захотіли прямі переговори з Україною без посередників

Раніше у Кремлі заявили, щоб переговори були без посередників. У Москві цинічно брешуть, що, мовляв, західні країни нібито не прагнуть врегулювати конфлікт, а діють у власних політичних та економічних інтересах.

"Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, теж будуть прямими. І це було б найкращим варіантом, оскільки, як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних та економічних інтересах", – заявляв представник МЗС Росії Аліксєй Поліщук.