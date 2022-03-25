До победы заживет, – военный корреспондент Цаплиенко рассказал, что получил ранение

Андрей Цаплиенко 25 марта сообщил, что получил небольшое осколочное ранение. Деталей о своем самочувствии военный корреспондент не рассказал.

С первого дня полномасштабного вторжения Цаплиенко оперативно освещал события. Военный корреспондент рассказывал, что сейчас жизнь – на страницах учебника истории. Именно поэтому он старался запечатлеть каждое мгновение драматических исторических событий.

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Допрыгался. Имею небольшое осколочное. Врач пообещал, что до победы заживет,

– рассказал Цаплиенко.

Украинцы в комментариях написали много теплых слов. Люди желают Цаплиенко скорейшего выздоровления.

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