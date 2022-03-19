До россиян дошло, что установить пророссийскую "власть" на оккупированных территориях невозможно
19 марта 2022 , 20:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Уже даже вражеская разведка пришла к выводу, что установить пророссийскую "власть" на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно.
Сопротивление украинцев очень сильное, оно этого ни в коем случае не позволит.
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Украинское сопротивление сломило планы оккупантов
Именно благодаря профессиональным и героическим действиям Сил обороны и мощному национальному сопротивлению противник не выполнил задачу Кремля. Речь идет об окружении Киева, выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлении контроля над левобережной частью Украины.