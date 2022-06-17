По его словам, в том, что сейчас происходит в Украине, то есть масштабная кровопролитная война, виновата не Россия, которая эту войну и развязала, а якобы Евромайдан. Об этом он заявил во время выступления в Петербургском международном экономическом форуме.
Путин цинично и по-хамски ответил на вопрос о трагедии и убийствах украинцев
Путин назвал Революцию достоинства "кровавым госпереворотом"
Путин заявил, что Россия никогда не забудет о "кровавом госперевороте в 2014 году". И вроде бы именно в нем "причина сегодняшних проблем".
Он также в очередной раз начал рассказывать чепуху о том, что Россия будет "защищать интересы людей на Донбассе" и цинично заявил, что Кремль с уважением отнесется к любому выбору местных жителей относительно будущего этого региона.
Добавим, что во время этой речи Путин убеждал, что Россия вторглась на территорию Украины якобы для того, чтобы отстаивать свою "безопасность и право на свободное развитие" . Как соседняя суверенная страна, не имеющая никаких дел в России, мешала ей развиваться, Путин не объяснил. При этом президент страны-агрессорки цинично заявил, что согласно уставу ООН имеет право на проведение "спецоперации" (так Путин называет полномасштабную войну).
Много лжи и абсурда: что еще говорил Путин во время речи
- Путин раз обвинил в войне России против Украины страны Запада. Также он заявил, что это санкции США и Европы против страны-агрессорки в росте цен, инфляции, проблемах с продовольствием и топливом.
- Антироссийские санкции Путин назвал "безумными и бездумными". Однако утверждает, что российская экономика с ними справилась.
- Также российский диктатор решил "перевести стрелки" и упрекнул западных лидеров в том, что это они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века и находятся в иллюзиях. Интересно, что это говорит человек, грезящий восстановлением СССР и приписывающий России чужие заслуги и историю.
- И несмотря на то, что Российская армия с начала войны заблокировала украинские порты, Путин обвинил в этом Украину.
Путин говорил больше часа. На этом все не завершилось, поскольку дальше началась пресс-конференция и Путин выдал еще больше абсурдных заявлений .