За його словами, у тому, що зараз відбувається в Україні, тобто масштабна кровопролитна війна, винна не Росія, яка цю війну і розв'язала, а нібито Євромайдан. Про це він заявив під час промови у Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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Путін назвав Революцію гідності "кривавим держпереворотом"

Путін заявив, що Росія ніколи не забуде про "кривавий держпереворот у 2014 році". І начебто саме в ньому "причина сьогоднішніх проблем".

Він також вкотре почав розповідати нісенітниці про те, що Росія "захищатиме інтереси людей на Донбасі" й цинічно заявив, що Кремль з повагою поставиться до будь-якого вибору місцевих жителів щодо майбутнього цього регіону.

Додамо, що під час цієї ж промови Путін переконував, що Росія вторгнулась на територію України буцімто для того, щоб відстоювати свою "безпеку та право на вільний розвиток". Як сусідня суверенна країна, яка не має жодних справ до Росії, заважала їй розвиватись, Путін не пояснив. При цьому президент країни-агресорки цинічно заявив, що згідно зі статутом ООН має право на проведення "спецоперації" (так Путін називає повномасштабну війну).

Багато брехні та абсурду: що ще говорив Путін під час промови

Путін вкотре звинуватив у війні Росії проти України країни Заходу. Також він заявив, що це санкції США та Європи проти країни-агресорки у зростанні цін, інфляції, проблемах з продовольством та паливом.

Антиросійські санкції Путін назвав "шаленими та бездумними". Однак стверджує, нібито російська економіка з ними впоралася.

Також російський диктатор вирішив "перевести стрілки" та дорікнув західним лідерам, що буцімто це вони намагаються протидіяти ходу історії, мислять категоріями минулого століття та перебувають в ілюзіях. Цікаво, що це говорить людина, яка марить відновленням СРСР й приписує Росії чужі заслуги та історію.

І попри те, що це Російська армія від початку війни заблокувала українські порти, Путін звинуватив у цьому Україну.

Путін говорив понад годину. На цьому все не завершилось, оскільки далі почалась пресконференція і Путін видав ще більше абсурдних заяв.

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