Однако в ночь с 29 на 30 марта огонь на территории продуктового склада снова разгорелся. Как сейчас выглядит склад с продуктами после обстрела россиян? Сколько людей пострадали и умерли в результате обстрела, а также как спасатели работают во время войны? Об этом – далее в фоторепортаже сайта 24 канала.

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Во время российско-украинских переговоров РФ обстреляла Киевщину / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

К тушению пожара ГСЧС привлекла 25 человек и семь единиц техники. В Telegram Киевской областной прокуратуры подчеркнули, что в разрушенных складах раньше хранили продукты питания, бытовую химию и другие товары общего потребления.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Однако представитель продуктового склада в комментарии сайту 24 канала подтвердил гибель трех человек.

В разрушенных складах ранее хранили продукты питания, бытовую химию и другие товары общего употребления / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

В настоящее время Броварская окружная прокуратура расследует факт нарушения законов и обычаев войны. Согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины, людей, нарушивших законы и обычаи войны, лишают свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Те же действия, если они соединены с умышленным убийством, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.

Важно! С 29 на 30 марта в турецком Стамбуле прошли украино-российские переговоры. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров обеих делегаций. В ходе переговоров ряд украинских регионов обстреляли российские военные.

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В Харькове снаряд прилетел в спины мирных жителей города. Все они ждали, в свою очередь, в супермаркет. В то же время вечером 30 марта в Днепре прогремели взрывы. Мэр Борис Филатов предположил, что это был ракетный удар.

Днем ранее, 29 марта, российские оккупанты ракетами обстреляли ряд населенных пунктов Днепропетровской области. В частности, в Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. В Павлограде она разрушила виадук. Ракетный удар пришелся по территории Никопольского района.

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