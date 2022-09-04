До сих пор тушат: спасатели показали охваченный огнем ресторанный комплекс в Харькове

Спасатели показали масштабы пожара в результате попадания российской ракеты в ресторанный комплекс в Харькове. Пожар до сих пор не удалось потушить.

Ресторанный комплекс построен из древесины

Отмечают, что Харьков получил очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс Киевского района города.

Внимание 3 сентября россияне нанесли более 10 ракетных и 24 авиаударов по военным и гражданским объектам

В ГСЧС отметили, что все застройки в этом ресторанном комплексе были построены из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.

Масштабы пожара

Горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 квадратных метров. К ликвидации пожара задействованы 8 пожарных автоцистерн, пожарно-спасательный автомобиль первой помощи и около 50 человек личного состава ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Прежде спасатели пытались сделать невозможным дальнейшее распространение огня на соседние застройки и лесной массив. В 02:47 им удалось локализовать пожар. В настоящее время продолжаются работы по ее окончательной ликвидации.

Кратко об ударе россиян

На месте происшествия обнаружили 2 воронки в земле. Правоохранители изъяли обломки ракет комплекса С-300.

Предварительно оккупанты выпустили ракету С-300 с территории белгородской области россии.

Заведением отдыха владел один из самых богатых украинцев по версии украинского Forbes Николай Удянский. По словам самого предпринимателя, на территории комплекса находился родной дядя и его друг.

Последствия обстрела Харькова / Фото Сергея Болвинова

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