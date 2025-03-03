До соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко", – Зеленский

Зеленский отметил, что к сожалению, конец войны в Украине еще очень далеко. По его словам, конкретные шаги к нему не начаты.

К сожалению, конкретных шагов к миру никаких пока не сделано, говорит он. Об этом сообщает 24 Канал.

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Когда может закончиться война в Украине

Владимир Зеленский отметил в интервью западным медиа, что на самом деле до мира в Украине еще очень далеко. Дело в том, что фактически никаких предпосылок для этого пока нет.

До соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко", и никакие реальные шаги в этом направлении не начаты,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что на повестке дня пока не стоит вопрос территориальных уступок со стороны Украины, несмотря на отдельные сигналы от партнеров, в частности США.

Добавим, что Зеленский в частности предложил партнерам, которые хотели бы его устранить, обмен его отставки на членство Украины и НАТО. Он также отметил, что выборы в Украине позволят ему баллотироваться еще раз, это не будет означать, что он отстранен с поста.