До соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко", – Зеленский
Зеленский отметил, что к сожалению, конец войны в Украине еще очень далеко. По его словам, конкретные шаги к нему не начаты.
К сожалению, конкретных шагов к миру никаких пока не сделано, говорит он. Об этом сообщает 24 Канал.
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Когда может закончиться война в Украине
Владимир Зеленский отметил в интервью западным медиа, что на самом деле до мира в Украине еще очень далеко. Дело в том, что фактически никаких предпосылок для этого пока нет.
До соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко", и никакие реальные шаги в этом направлении не начаты,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что на повестке дня пока не стоит вопрос территориальных уступок со стороны Украины, несмотря на отдельные сигналы от партнеров, в частности США.
Добавим, что Зеленский в частности предложил партнерам, которые хотели бы его устранить, обмен его отставки на членство Украины и НАТО. Он также отметил, что выборы в Украине позволят ему баллотироваться еще раз, это не будет означать, что он отстранен с поста.