В Верховную Раду – только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или тестом
Источник:фейсбук Елены Кондратюк
Призывая всех Украинских вакцинироваться, чтобы не допустить роста смертности в Украине от пандемии COVID-19, мы обязаны объявить о возможности работы в Верховной Раде только вакцинированным лицам или тем, кто сдал ПЦР-тест. Дальше читайте на украинском языке.
З такою ініціативою, я нещодавно виступила на одній з Погоджувальних рад.
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Дякую колегам і коліжанкам – дослухалися! Тому без вагань підписалася під проєктом Постанови ВРУ "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Суть документа дуже проста – на роботу в Раду заходимо лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19! Або це має бути негативний результат тестування методом ПЛР не менше ніж за 48 годин.
Ці правила будуть і мають бути однакові для всіх: депутатів, помічників, працівників Апарату, журналістів та інших відвідувачів Парламенту.
Мусимо бути відповідальними! Своїм особистим прикладом треба доводити безальтернативність вакцинації.
Маємо солідаризуватися з вчителями, лікарями, науковцями, службовцями центральних та місцевих органів влади, до яких зараз встановлюються аналогічні вимоги.