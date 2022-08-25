Об этом 24 каналу рассказал киборг, военный ВСУ и народный депутат Роман Костенко. Он также отметил, если проанализировать открытые данные разведки и Генштаба – перед началом полномасштабного вторжения, россияне накопили у наших границ 560 самолетов и 360 вертолетов.
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По состоянию на данный момент, речь идет о 400 самолетах и 360 вертолетах. Это говорит нам о том, что определенное количество вражеской техники мы уничтожили и россияне пытаются пополнить свои резервы,
– говорит Роман Костенко.
По словам военного, это меньше, чем было до начала полномасштабного вторжения. "Это говорит нам о том, что они стягивают технику со всех аэродромов", – добавляет он.
Роман Костенко убежден, что такое количество "хлопка" на аэродромах или ежедневные уничтожения вражеской авиации на переднем крае не проходят бесследно.
Активность вражеской авиации вокруг Украины
- Россия наращивает количество авиации у украинских границ. Сейчас вблизи границ нашей страны находится около 800 единиц вражеской авиации. Оккупанты подогнали к украинской границе 150 ударных вертолетов – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- Чтобы держать украинцев в напряжении в течение всего Дня Независимости, оккупанты поднимали авиацию и имитировали запуск ракет.
- Суммарно в День восстановления Независимости по всей стране сигналы воздушной тревоги раздались рекордные 189 раз. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован 23 апреля – в канун Пасхи сирены сработали 103 раза.
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