Про це 24 каналу розповів кіборг, військовий ЗСУ та народний депутат Роман Костенко. Він також зазначив, якщо проаналізувати відкриті дані розвідки та Генштабу – перед початком повномасштабного вторгнення, росіяни накопичили біля наших кордонів 560 літаків та 360 гелікоптерів.
До теми росія стягнула до кордонів України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів
Станом на зараз, мовиться про 400 літаків та 360 гелікоптерів. Це говорить нам про те, що певну кількість ворожої техніки ми знищили і росіяни намагаються поповнити свої резерви,
– каже Роман Костенко.
За словами військового, це менше, аніж було на початок повномасштабного вторгнення. "Це говорить нам про те, що вони стягують техніку з усіх аеродромів", – додає він.
Роман Костенко переконаний, що така кількість "бавовни" на аеродромах чи щоденні збиття ворожої авіації на передньому краю, не минають безслідно.
Активність ворожої авіації навколо України
- росія нарощує кількість авіації біля українських кордонів. Зараз поблизу кордонів нашої країни перебуває близько 800 одиниць ворожої авіації. Окупанти підігнали до українського кордону 150 ударних гелікоптерів – розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
- Щоб тримати українців у напрузі протягом усього дня Незалежності, окупанти підіймали авіацію та імітували запуск ракет.
- Сумарно в День відновлення Незалежності по всій країні сигнали повітряної тривоги пролунали рекордні 189 разів. Попередній "рекорд" був зафіксований 23 квітня – у переддень Великодня сирени спрацювали 103 рази.
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