Про це 24 каналу розповів кіборг, військовий ЗСУ та народний депутат Роман Костенко. Він також зазначив, якщо проаналізувати відкриті дані розвідки та Генштабу – перед початком повномасштабного вторгнення, росіяни накопичили біля наших кордонів 560 літаків та 360 гелікоптерів.

До теми росія стягнула до кордонів України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів

Станом на зараз, мовиться про 400 літаків та 360 гелікоптерів. Це говорить нам про те, що певну кількість ворожої техніки ми знищили і росіяни намагаються поповнити свої резерви,

– каже Роман Костенко.

За словами військового, це менше, аніж було на початок повномасштабного вторгнення. "Це говорить нам про те, що вони стягують техніку з усіх аеродромів", – додає він.

Роман Костенко переконаний, що така кількість "бавовни" на аеродромах чи щоденні збиття ворожої авіації на передньому краю, не минають безслідно.

Активність ворожої авіації навколо України

росія нарощує кількість авіації біля українських кордонів. Зараз поблизу кордонів нашої країни перебуває близько 800 одиниць ворожої авіації. Окупанти підігнали до українського кордону 150 ударних гелікоптерів – розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Щоб тримати українців у напрузі протягом усього дня Незалежності, окупанти підіймали авіацію та імітували запуск ракет.

Сумарно в День відновлення Незалежності по всій країні сигнали повітряної тривоги пролунали рекордні 189 разів. Попередній "рекорд" був зафіксований 23 квітня – у переддень Великодня сирени спрацювали 103 рази.

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