До зимы Украина полностью хочет завершить войну, – Данилов

Украина и партнеры нашего государства ожидают контрнаступления ВСУ, которое должно начаться в скором времени. Некоторые возлагают на него решающие надежды в войне, которая длится более года, а некоторые рекомендуют не терять голову.

Несмотря на это, украинские военные имеют поручение освободить все территории государства, включая Крым, от оккупантов. И согласно планам, завершение войны может состояться до зимы 2023 года. Об этом в интервью рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Украина будет бороться столько, сколько потребуется

Секретарь СНБО подчеркнул, что освобождение всех украинских территорий от террористов является общим планом. Однако для этого нужно время.

Более того, доподлинно неизвестно, сколько на самом деле может понадобиться контрнаступательных операций. Все потому, что их проведение зависит от многих обстоятельств.

Мы не будем ограничиваться временем, будем бороться сколько будет нужно,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Зато долгую паузу перед долгожданным контрнаступлением Алексей Данилов объяснил тем, что война – это сложное дело. Поэтому порекомендовал всем набраться терпения.

Война – сложное дело. Военные имеют поручения, полученные от президента, достаточно простые и понятные – освободить все наши территории, включая Крым, от террористов-агрессоров. Они сделают это вместе с нашим народом. Остается только ждать, набраться терпения и победа будет за нами,

– сказал секретарь СНБО.

О содержании плана контрнаступления не знают даже государства-партнеры

Также Алексей Данилов прокомментировал секретность информации о контрнаступлении и опасениях относительно неудовлетворения этим партнеров Украины. Он подчеркнул, что в настоящее время военные Украины имеют несколько вариантов действий, использование которых для тех или иных операций зависит от многих факторов.

Следовательно, никто не знает даже места проведения операции, ведь "это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим". Однако все это не свидетельствует об отсутствии доверия и сотрудничества между Украиной и государствами, которые помогают нам бороться за свое право на существование.

"Что касается партнеров, то мы с ними сотрудничаем, и они оказывают нам очень большую помощь. Когда мы говорим о конкретных планах, мы имеем в виду, что они закрыты, секретны, если кто-то считает, что планы с грифом "Совершенно секретно" кому-то раскрываются, то он ошибается. Такого нет нигде в мире. Общие вопросы – да, а конкретные планы – нет, они должны оставаться конфиденциальными", – подчеркнул Алексей Данилов.