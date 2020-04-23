До 200 украинцев полетели на чартере в Финляндию собирать клубнику

Чартер организовали финские фермеры. Всего к сезонным сельскохозяйственным работам в Финляндии планируют привлечь до тысячи работников из Украины.

Во время вспышки коронавируса и из-за закрытия границ в Западной Европе – проблема с сезонными рабочими. Урожаи – под угрозой, без работников из Восточной Европы в Финляндии могут не справиться с посевной, говорится в сюжете ТСН.

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Списки лиц и спецрейсы финской стороне нужно согласовывать с Министерством иностранных дел Украины. После того, как работники прибывают на территорию Финляндии, их ждет двухнедельный карантин.

Обратите внимание! До пандемии за год в Финляндию на заработки ездили по меньшей мере 15 тысяч украинцев.

Ранее о высокой заинтересованности европейских стран в отношении украинских гастарбайтеров сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, власть иностранных государств обращается в ведомство по организации чартеров для сезонных рабочих. В МИД такие обращения – на рассмотрении.

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Министр отметил, что есть проблема с сезонными заработками во время вспышки коронавируса. Через месяц – два, когда спрос на сезонных работников станет меньше, им снова придется ехать домой. Обеспечить безопасность и сохранение здоровья работникам никто не сможет из-за пандемии.



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