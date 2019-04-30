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      До свидания: Путин в России заговорил на украинском – видео

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      Путин заговорил на украинском в России
      Путин заговорил на украинском в России / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин снова решил показать свои знания украинского языка и попрощался на нем с журналистами после разговора о возможности совместного гражданства для россиян и украинцев.

      Во время разговора с представителями СМИ, глава Кремля заявил, что общее гражданство сделало бы оба народа сильнее и успешнее.

      Читайте также: С ума сошел что ли: Путин в оккупированном Крыму заговорил на украинском – видео

      "Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, мы неизбежно придем к ожидаемому результату", – сказал Путин.

      После разговора он ушел от журналистов, сказав по-украински: "До побачення".

      Отметим, 24 апреля Путин принял указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а потом вообще сказал, что раздумывает над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев.

      Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Зеленский отметил, что Украина, в свою очередь, готова выдавать паспорта представителям всех народов, которые страдают от авторитарных режимов. В первую очередь – россиянам, которые, по его мнению, страдают больше всего.

      Как Путин собирается выдавать паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса?Упрощенная процедура получения российского гражданства предусматривает:

      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      • Основное условие смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.

      В Евросоюзе, США и других цивилизованных странах осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность. Украинские дипломаты сейчас готовят жесткий пакет санкций против России из-за этого указа.

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Новости Украины
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