До свидания: Путин в России заговорил на украинском – видео

Президент России Владимир Путин снова решил показать свои знания украинского языка и попрощался на нем с журналистами после разговора о возможности совместного гражданства для россиян и украинцев.

Во время разговора с представителями СМИ, глава Кремля заявил, что общее гражданство сделало бы оба народа сильнее и успешнее.

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"Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, мы неизбежно придем к ожидаемому результату", – сказал Путин.

После разговора он ушел от журналистов, сказав по-украински: "До побачення".

Путин, высказавшись о Зеленском и общем с Украиной гражданстве, попрощался с журналистами по-украински: "До побачення" pic.twitter.com/V8qKt6vgdc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 29, 2019

Отметим, 24 апреля Путин принял указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а потом вообще сказал, что раздумывает над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев.

Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Зеленский отметил, что Украина, в свою очередь, готова выдавать паспорта представителям всех народов, которые страдают от авторитарных режимов. В первую очередь – россиянам, которые, по его мнению, страдают больше всего.

Как Путин собирается выдавать паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса?Упрощенная процедура получения российского гражданства предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основное условие смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.



В Евросоюзе, США и других цивилизованных странах осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность. Украинские дипломаты сейчас готовят жесткий пакет санкций против России из-за этого указа.