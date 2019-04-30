До побачення: Путін у Росії заговорив українською – відео

Президент Росії Володимир Путін знову вирішив показати свої знання української мови і попрощався нею з журналістами після розмови про можливість спільного громадянства для росіян та українців.

Під час цієї розмови з представниками ЗМІ, глава Кремля заявив, що спільне громадянство зробило б обидва народи сильнішими та успішнішими.

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"Якщо ми в Росії будемо видавати паспорти українцям, ми неминуче прийдемо до очікуваного результату", – сказав Путін.

Після розмови він пішов від журналістів, сказавши українською: "До побачення".

Путин, высказавшись о Зеленском и общем с Украиной гражданстве, попрощался с журналистами по-украински: "До побачення" pic.twitter.com/V8qKt6vgdc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 29, 2019

Зауважимо, 24 квітня Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців.

Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ. Зеленський зазначив, що Україна, своєю чергою, готова видавати представникам усіх народів, які страждають від авторитарних режимів. У першу чергу – росіянам, які, на його думку, страждають чи не найбільше.

Як Путін збирається видавати паспорти РФ жителям окупованого Донбасу?Спрощена процедура отримання російського громадянства передбачає:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.



У Євросоюзі, США та інших цивілізованих країнах засудили рішення Путіна та висловили свою стурбованість. Українські дипломати наразі готують жорсткий пакет санкцій проти Росії через цей указ.