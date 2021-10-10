Добирался через 3 города: рассказали, как Саакашвили попал в Тбилиси
Источник:Mtavari
Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме "Вильнюс". Однако перед тем, как попасть в Тбилиси, он побывал в городах Абаша, Батуми и Кутаиси.
При пересечении границы Саакашвили спрятали в отсеке грузовика с молочными продуктами. Там политик провел почти 48 часов.
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Когда паром прибыл в порт Поти, его проверили таможенники, но ничего не обнаружили.
Саакашвили говорит, что добирался через третью страну
Политик обнародовал видео, которое записал еще до задержания. Он заявил, что въехал в Грузию через третью страну.
Всем привет из одного из лесов западной Грузии. Я въехал сюда через третью страну ... Я решил въехать в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран,
– рассказал Саакашвили.
Задержание Саакашвили в Грузии: что известно
- Саакашвили прибыл в Грузию накануне парламентских выборов. В стране бывшего президента заочно приговорили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". Ему грозит до 6 лет за решеткой.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует задержанного.
- В личном письме Владимира Зеленского Саакашвили назвал себя "личным пленником Путина".
- Политик также объявил голодовку в СИЗО. Однако через 8 дней начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили начал принимать мед и натуральный сок.