Авакянц получил новое место. РосСМИ написали об этом со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Трутнева, пишет 24 Канал.

Заметьте Россия внезапно привела в боевую готовность Тихоокеанский флот: у Зеленского отреагировали

Что известно об увольнении Авакянца

Полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что после ухода с должности Авакянц будет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и "патриотического" воспитания.

Следует заметить, что в состав Тихоокеанского флота России входит 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Именно она в ноябре 2022 года во время боев за Павловку в Донецкой области и в феврале 2023 года при неудачной попытке наступления на Угледар понесла огромные потери и фактически была разбита.

Срочная проверка Тихоокеанского флота

14 апреля Россия внезапно решила проверить Тихоокеанский флот. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все корабли привели в полную боевую готовность, подняли весь экипаж.

В России заявили, что главная цель проверки: "Наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника".

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что проверку должны были провести в три этапа:

флот должны были привести в полную боевую готовность, проверить очередные силы ПВО и подразделения авиации;

развернуть силы постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки;

отработать учебно-боевые задания.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия привела в боевую готовность Тихоокеанский флот как "элемент пропагандистской игры". Так, оккупанты хотят быть доминантными в повестке дня и постоянно генерировать информационные поводы для этого.