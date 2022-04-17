Добро обязательно победит зло, – Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Президент Владимир Зеленский обратился к христианам западного обряда и поздравил их с Пасхой. Глава государства прежде всего пожелал мира в это сложное время.

Владимир Зеленский отметил, что Пасха – праздник победы жизни над смертью. Глава государства поздравил христиан западного обряда во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Зеленский пожелал мира

Глава государства пожелал украинцам мира. Кроме того, президент отметил важность сохранить душевный свет даже в такое темное время.

Украинская католическая община объединяет миллионы людей. И я искренне желаю каждому и каждой мира. Желаю сохранить душевный свет даже в это темное время войны против нашего государства. Сохранить, чтобы уже скоро увидеть, как добро обязательно победит зло и для нашей страны, а правда одолеет любую ложь оккупантов,

– подчеркнул президент.

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