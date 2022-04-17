Володимир Зеленський наголосив на тому, що Великдень – свято перемоги життя над смертю. Глава держави привітав християн західного обряду під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

Зауважте Хай цей день дасть надію на мир, – Кулеба привітав християн західного обряду з Великоднем

Зеленський побажав миру

Глава держави побажав українцям миру. Крім того, президент наголосив на важливості зберегти душевне світло навіть у такий темний час.

Українська католицька громада об'єднує мільйони людей. І я щиро бажаю кожному й кожній миру. Бажаю зберегти душевне світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Зберегти, щоб уже скоро побачити, як добро обов'язково переможе зло і для нашої країни, а правда здолає будь-яку брехню окупантів,

– наголосив президент.

Нічне звернення Зеленського до українців: дивіться відео