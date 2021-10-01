Я рискнул всем, – Саакашвили говорит, что вернулся в Грузию через 8 лет
Источник:фейсбук Михаила Саакашвили
Михаил Саакашвили сообщил, что, как и планировал, приехал в Батуми. В родной Грузии он не был в течение последних 8 лет.
Соответствующие фото и видео Саакашвили обнародовал на своем фейсбуке. О возвращении он сообщил на грузинском языке.
Напомним Несмотря на угрозы власти, Саакашвили в октябре вернется в Грузию
Саакашвили приехал на выборы
Михаил Саакашвили обнародовал полтораминутное видеообращение на грузинском, где заявил, что сейчас находится в курортном Батуми. Как отмечают в комментариях его подписчики, он также отметил важность местных выборов.
Саакашвили призвал брать с него пример и обязательно голосовать. Он намекнул, что это был рискованный шаг.
Никто не может победить нас. Грузия вновь встанет на путь развития. Я надеюсь на вас, я рискнул всем для своей жизни и свободы, и я приехал сюда. Не бойтесь, идите на выборы до ближайшей встречи в Тбилиси вскоре,
– цитируют Саакашвили грузинские СМИ.
О том, что Саакашвили уже в Грузии, на своей странице написала руководитель Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш. Она сделала репост его сообщения, написав, что "Михаил в Грузии".
Власти отрицают, что Саакашвили в Грузии
В Министерстве внутренних дел отметили, что Саакашвили не пересекал границу Грузии. Объяснений того, как экс-президент мог оказаться в Батуми, там пока не предоставили. Также там не комментируют подлинность видео Саакашвили.
Между тем руководитель правящей партии тоже заявил российским СМИ, что Саакашвили не находится в Грузии.
Премьер угрожал арестом
В конце сентября Саакашвили показал в своих соцсетях билет на самолет в Тбилиси. Так он утверждал, что летит на родину и хочет принять участие в муниципальных выборах.
Впрочем, сразу же встал вопрос его ареста и отбывания наказания. Ведь экс-президент Грузии с 2018 года заочно осужден за превышение полномочий.
В правительстве Грузии пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как "ступит на грузинскую землю". Премьер Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что те, кто помешает этому процессу, также будут наказаны.
За что на Саакашвили ждет срок в Грузии
- Саакашвили был президентом Грузии в 2004 – 2013 годах.
- В 2014 году против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел.
- В 2018 году его заочно приговорили к 3 годам заключения за превышение полномочий.
- Дело касалось помилования осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани.
- Другой срок – на 6 лет тюрьмы – он получил за причастность к избиению в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.