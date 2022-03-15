"Доброго вечора, ми з України": Воздушные силы ВСУ показали фантастическое видео с пилотом

Воздушные Силы Украины активно защищают наше государство и города от российских захватчиков.

С 24 февраля в Украине продолжается война, которую начала Россия. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Один из важных фронтов для Украины – это воздух.

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Видео с украинским пилотом

Руководство Воздушных Сил Украины опубликовало в сети ролик с украинским пилотом. Это видео военные подписали известной фразой: "Доброго вечора, ми з України!"

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10 марта в ВСУ сообщили о том, что бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, при огневой поддержке вертолетов армейской авиации, нанесла удар по 2 большим колоннам техники врага.

В начале марта 2022 года в Генштабе ВСУ сообщили о том, что Воздушные Силы Украины прикрывают важные и критические объекты в стране. В частности, тогда речь шла о том, что украинские военные пилоты осуществляют отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения врага.

В ВСУ заявили об уничтожении 10 вражеских самолетов за сутки. В ночь с 10 на 11 марта командование Воздушных Сил Украины сообщило, что это были самолеты, которые бомбили мирные города в Украине.

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