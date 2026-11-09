Россия могла продвинутся вблизи важного города: обзор фронта от ISW

Россия ведет наступательные действия на нескольких направлениях, но особых успехов не добивается. Украинские контратаки сдерживают продвижение противника.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным специалистов, оккупанты, возможно, продвинулись на Добропольском направлении.

Какова ситуация на фронте?

Вовчанское направление

Российские военные недавно проникли на позиции на юг от Варваровки – на северо-восток от Харькова.

Видео атаки украинских сил на вражескую позицию было опубликовано 2 ноября, а 7 ноября аналитики ISW подтвердили его геолокацию.

Купянское направление

7 и 8 ноября захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, однако не продвинулись вперед.

Источник, освещающий действия российской группировки войск "Запад", опроверг заявление российского военного блогера от 6 ноября о захвате Соболевки на западе от Купянска. В то же время Минобороны России утверждало, что оккупировало этот населенный пункт еще в июле 2025 года.

Также 8 ноября российские войска продолжали наступать на северо-восток от Боровской общины. В этом районе украинские военные проводили контратаки.

Лиманское направление

7 и 8 ноября оккупанты продолжали наступать вблизи Лимана и на северо-восток от города вдоль реки Оскол. Однако продвинуться вперед им не удалось.

По данным источника, освещающего действия российской группировки войск "Запад", украинские военные проводили контратаки вблизи Балки Журавки на северо-восток от Лимана.

Также источник опроверг заявления России о захвате центральной части Дибровы на юго-восток от Лимана. Украинские беспилотники ограничивают передвижение российских военных, находящихся в этом районе.

Добропольское направление

Российские войска недавно продвинулись или проникли на позиции в пределах Доброполье, а также на юг и юго-запад от города.

По данным украинского военного источника от 7 ноября, оккупанты закрепились на юго-западе Доброполья. Вероятно, перед этим они продвинулись через Краснополье и Доброполье (меньший населенный пункт с таким же названием на юге от города).

Также российские и украинские военные ведут бои в Надежде на юго-запад от Доброполья. Это может свидетельствовать о проникновении российских подразделений в населенный пункт.

По неподтвержденным данным, 8 ноября российские военные пытались проникнуть к позициям вблизи Новоявленки на северо-востоке от Доброполья.

5 ноября российский военный блогер опубликовал карту, на которой якобы показал присутствие оккупантов вблизи этого села. Однако другие российские блогеры не подтвердили эту информацию. В Институте изучения войны отметили, что пока не могут проверить эти сообщения.

Гуляйпольское направление

Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов на северо-востоке от Тернуватого. По мнению аналитиков, перед этим россияне проникли на этот участок. Видео удара было опубликовано 28 октября, а 8 ноября аналитики ISW подтвердили место съемки.

Ореховское направление

7 и 8 ноября российские войска также проводили ограниченное наступление на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. В то же время украинские защитники контратаковали на юго-восток от Орехова.

Что происходит на фронте / Карты ISW