Росія могла просунутися біля важливого міста: огляд фронту від ISW

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними фахівців, окупанти могли просунутися на Добропільському напрямку.

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Яка ситуація на фронті?

Вовчанський напрямок

Російські військові нещодавно проникли на позиції на півдні Варварівки – на північний схід від Харкова.

Відео атаки українських сил по ворожій позиції опублікували 2 листопада, а 7 листопада аналітики ISW підтвердили його геолокацію.

Куп'янський напрямок

7 та 8 листопада загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, однак не просунулися вперед.

Джерело, яке висвітлює дії російського угруповання військ "Захід", спростувало заяву російського військового блогера від 6 листопада про захоплення Соболівки на захід від Куп'янська. Водночас міноборони Росії стверджувало, що окупувало цей населений пункт ще в липні 2025 року.

Також 8 листопада російські війська продовжували наступати на північний схід від Борівської громади. У цьому районі українські військові проводили контратаки.

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Лиманський напрямок

7 та 8 листопада окупанти продовжували наступати поблизу Лимана та на північний схід від міста вздовж річки Оскіл. Однак просунутися вперед їм не вдалося.

За даними джерела, яке висвітлює дії російського угруповання військ "Захід", українські військові проводили контратаки поблизу Балки Журавки на північний схід від Лимана.

Також джерело спростувало заяви Росії про захоплення центральної частини Діброви на південний схід від Лимана. Українські безпілотники обмежують пересування російських військових, які перебувають у цьому районі.

Добропільський напрямок

Російські війська нещодавно просунулися або проникли на позиції в межах Добропілля, а також на південь і південний захід від міста.

За даними українського військового джерела від 7 листопада, окупанти закріпилися на південному заході Добропілля. Ймовірно, перед цим вони просунулися через Красноподілля та Добропілля (менший населений пункт із такою ж назвою на південь від міста).

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Також російські та українські військові ведуть бої в Надії на південний захід від Добропілля. Це може свідчити про проникнення російських підрозділів у населений пункт.

За непідтвердженими даними, 8 листопада російські військові намагалися проникнути до позицій поблизу Новоявленки на північний схід від Добропілля.

5 листопада російський військовий блогер опублікував карту, на якій нібито показав присутність окупантів поблизу цього села. Однак інші російські блогери не підтвердили цю інформацію. В Інституті вивчення війни зазначили, що наразі не можуть перевірити ці повідомлення.

Гуляйпільський напрямок

Українські захисники завдали удару по позиції окупантів на північний схід від Тернуватого. На думку аналітиків, перед цим росіяни інфільтрувалися на цій ділянці. Відео удару опублікували 28 жовтня, а 8 листопада аналітики ISW підтвердили його місце зйомки.

Оріхівський напрямок

7 та 8 листопада російські війська також обмежено наступали на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Водночас українські захисники контратакували на південний схід від Оріхова.

Що відбувається на фронті / Карти ISW