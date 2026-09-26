Россия заявила об окружении Доброполья и захвате Марьиного: военные отреагировали

22 сентября Минобороны России заявило, что российская группировка "Центр" якобы окружила Доброполье и продвигается к северо-западу от города. Через два дня ведомство опубликовало карту, чтобы подтвердить окружение украинских сил.

В то же время, по данным Института изучения войны, оккупанты лгут. Ближайшая территория, находящаяся под контролем российских сил, расположена в 10,2 километра от юго-восточной окраины Доброполья.

Действительно ли Доброполье находится в окружении?

В первом корпусе НГУ "Азов" назвали заявления российского Минобороны об окружении Доброполья фейковыми.

Военные подчеркнули, что город остается под контролем Украины.

В корпусе отметили, что окружение Доброполья было одной из целей российского командования на осень. Однако пока это остается лишь планом, который российские командиры выдают за реальность в своих отчетах.

По данным военных, российские штурмовые группы пытаются проникнуть в межпозиционное пространство на подступах к городу, но их выявляют и уничтожают.

В "Азове" также призвали ориентироваться на официальные сообщения Сил обороны и не распространять российскую дезинформацию.

Напомним, ранее командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что Россия перебрасывает бронетехнику и дроны на Добропольское направление.

Прокопенко считает, что пик наступательной кампании России придется на сентябрь. Уже в октябре российские войска могут перейти к попыткам механизированных прорывов.

Вероятная цель оккупантов – прорыв в районе Доброполья и попытка охватить пояс крепостей с юга.

Оккупанты лгут и о Марьино

26 сентября российское Минобороны заявило о захвате села Марьино в Сумской области.

В 8-м корпусе ДШВ опровергли заявление врага.

Там подчеркнули, что российское Минобороны уже не впервые сообщает о якобы захвате Марьинского в Сумской области, хотя населенный пункт все это время остается под контролем Сил обороны Украины.

По данным украинских военных, в последний раз россияне объявляли о "освобождении" Марьино 19 мая 2025 года.

Тогда они утверждали, что захватили населенный пункт в результате "решительных действий". Теперь в Минобороны России объяснили якобы новый захват "ожесточенными боями".