Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, ни одна из сторон не имела подтвержденного продвижения.

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

Сумское направление

Украинские силы, вероятно, удерживают лишь очень ограниченные позиции в Курской области.

Источник, сообщающий о группировке российских войск "Север", 24 сентября заявил, что бои возобновились вблизи Отрубы в Курской области, на северо-восток от Сум и непосредственно за международной границей.

По данным источника, это один из последних районов Курской области, где украинские силы еще сохраняют присутствие.

Контроль украинских сил над господствующими высотами и большой запас дронов затрудняют продвижение России на северо-восток от Сум.

Российский военный блогер 23 сентября заявил, что российские войска испытывают трудности с продвижением вблизи Иволжанского на север от Сум.

По его словам, украинские силы контролируют возвышенности и маскируют личный состав в лесистой местности.

Блогер также отметил, что большой объем украинских дронов существенно затрудняет продвижение российских войск на северо-восток от Сум.

Харьковское направление

Минобороны России 24 сентября заявило, что захват Хижнякового и Бузового свидетельствует о том, что российские войска "сжимают" кольцо вокруг украинских сил на северо-восток от Харькова.

Некоторые российские военные блогеры утверждали, что оккупанты либо усиливают это окружение, либо создают меньшие "котлы" внутри уже якобы существующего большого окружения.

В то же время один из российских военных блогеров, связанный с Кремлем, признал, что визуальных подтверждений полного окружения нет, а видеоматериалов, свидетельствующих о контроле России над населенными пунктами, о захвате которых заявило Минобороны, очень мало.

ISW не обнаружил никаких доказательств, подтверждающих заявления российского Минобороны и военных блогеров об окружении украинских сил на севере Харьковской области.

Купянское направление

Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, 24 сентября сообщил, что с началом сезона дождей интенсивность российских наступательных действий значительно снизилась.

По его словам, из-за погодных условий российским войскам сложнее запускать дроны.

В то же время оккупанты продолжают проводить инфильтрацию небольшими группами при поддержке артиллерии и используют растительность для маскировки.

Также они регулярно применяют управляемые авиабомбы для нанесения ударов по большим скоплениям украинских военных.

Российские разведывательные и ударные дроны постоянно пытаются перерезать украинскую логистику в этом районе.

По словам украинского военного, Силы обороны заменили часть грузовиков для логистики на мотоциклы и велосипеды, чтобы снизить заметность для российских дронов и не допустить ударов.

Константиновское направление

Российские войска недавно провели инфильтрацию на севере и северо-западе Константиновки.

На Дружковском направлении оккупанты сосредоточились на ударах по украинскому ближнему тылу, пытаясь нарушить логистику и ротацию личного состава.

Украинская рота, действующая в этом районе, сообщила, что из-за постоянной угрозы со стороны российских дронов украинские военные перемещаются между позициями в Дружковке очень осторожно и быстро.

Добропольское направление

Российские войска продолжали наступательные действия на Добропольском направлении, однако подтвержденных успехов не добились.

24 сентября Минобороны России обнародовало карту, на которой показало якобы окружение украинских сил в Доброполье российской группировкой "Центр".

В то же время, по оценке ISW, ближайшая территория, находящаяся под контролем российских сил, расположена в 10,2 километра от юго-восточной окраины Доброполья.

Гуляйпольское направление

Минобороны России 24 сентября заявило о захвате Светлой Долины на северо-восток от Гуляйполя.

В то же время ISW располагает данными, свидетельствующими о том, что Светлая Долина расположена как минимум в 12 километрах от ближайшей точки российской инфильтрации и примерно в 16 километрах от ближайшей подтвержденной точки продвижения российских сил.

Ореховское направление

Российский военный блогер 24 сентября заявил, что оккупанты пытаются вытеснить украинские силы из района между Новоданиловкой и Новоандреевкой, оба населенных пункта расположены на юго-запад от Орехова.

Также россияне якобы пытаются продвинуться от Новопавловки к автодороге Т-08 Орехов – Пологи.

По словам блогера, российским войскам сложно продвигаться между Новоданиловкой и Новоандреевкой из-за украинских позиций, контролирующих территорию вокруг песчаного карьера.

Командир украинского батальона, действующего на этом направлении, 24 сентября сообщил, что из-за дождей и грязи российские войска не могут полноценно использовать тяжелую технику. Поэтому оккупанты вынуждены передвигаться на мотоциклах, квадроциклах и пешком.

Что происходит на фронте / Карты ISW