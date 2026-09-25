Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, жодна зі сторін не мала підтвердженого просування.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Сумський напрямок

Українські сили, ймовірно, утримують лише дуже обмежені позиції в Курській області.

Джерело, яке повідомляє про угруповання російських військ "Північ", 24 вересня заявило, що бої відновилися поблизу Отруби в Курській області, на північний схід від Сум і безпосередньо за міжнародним кордоном.

За даними джерела, це один із останніх районів Курської області, де українські сили ще зберігають присутність.

Контроль українських сил над панівними висотами та велика кількість дронів ускладнюють просування Росії на північний схід від Сум.

Російський військовий блогер 23 вересня заявив, що російські війська мають труднощі з просуванням поблизу Іволжанського на північ від Сум.

За його словами, українські сили контролюють височини та маскують особовий склад у лісистій місцевості.

Блогер також зазначив, що велика кількість українських дронів суттєво ускладнює просування російських військ на північний схід від Сум.

Харківський напрямок

Міноборони Росії 24 вересня заявило, що захоплення Хижнякового та Бузового свідчить про те, що російські війська "стискають" кільце навколо українських сил на північний схід від Харкова.

Деякі російські військові блогери стверджували, що окупанти або посилюють це оточення, або створюють менші "котли" всередині вже нібито існуючого великого оточення.

Водночас один із російських військових блогерів, пов'язаний із Кремлем, визнав, що візуальних підтверджень повного оточення немає, а відеоматеріалів, які б свідчили про контроль Росії над населеними пунктами, про захоплення яких заявило міноборони, дуже мало.

ISW не виявив жодних доказів на підтвердження заяв російського Міноборони та військових блогерів про оточення українських сил на півночі Харківської області.

Куп'янський напрямок

Представник української бригади, яка діє на цьому напрямку, 24 вересня повідомив, що з початком сезону дощів інтенсивність російських наступальних дій значно знизилася.

За його словами, через погодні умови російським військам складніше запускати дрони.

Водночас окупанти продовжують проводити інфільтрації невеликими групами за підтримки артилерії та використовують рослинність для маскування.

Також вони регулярно застосовують керовані авіабомби для ударів по великих скупченнях українських військових.

Російські розвідувальні та ударні дрони постійно намагаються перерізати українську логістику в цьому районі.

За словами українського військового, Сили оборони замінили частину вантажівок для логістики на мотоцикли та велосипеди, щоб зменшити помітність для російських дронів і не допустити ударів.

Костянтинівський напрямок

Російські війська нещодавн провели інфільтрацію на півночі та північному заході Костянтинівки.

На Дружківському напрямку окупанти зосередилися на ударах по українському ближньому тилу, намагаючись порушити логістику та ротацію особового складу.

Українська рота, яка діє в цьому районі, повідомила, що через постійну загрозу з боку російських дронів українські військові переміщуються між позиціями у Дружківці дуже обережно та швидко.

Добропільський напрямок

Російські війська продовжували наступальні дії на Добропільському напрямку, однак підтверджених успіхів не мали.

24 вересня Міноборони Росії оприлюднило карту, на якій показало нібито оточення українських сил у Добропіллі російським угрупованням "Центр".

Водночас, за оцінкою ISW, найближча територія під контролем російських сил розташована за 10,2 кілометра від південно-східної околиці Добропілля.

Гуляйпільський напрямок

Міноборони Росії 24 вересня заявило про захоплення Світлої Долини на північний схід від Гуляйполя.

Водночас ISW має дані, які свідчать, що Світла Долина розташована щонайменше за 12 кілометрів від найближчої точки російської інфільтрації та приблизно за 16 кілометрів від найближчої підтвердженої точки просування російських сил.

Оріхівський напрямок

Російський військовий блогер 24 вересня заявив, що окупанти намагаються витіснити українські сили з району між Новоданилівкою та Новоандріївкою, обидва населені пункти розташовані на південний захід від Оріхова.

Також росіяни нібито намагаються просунутися від Новопавлівки до автошляху Т-08 Оріхів – Пологи.

За словами блогера, російським військам складно просуватися між Новоданилівкою та Новоандріївкою через українські позиції, які контролюють територію навколо піщаного кар'єру.

Командир українського батальйону, який діє на цьому напрямку, 24 вересня повідомив, що через дощі та багнюку російські сили не можуть повноцінно використовувати важку техніку. Тому окупанти змушені переміщуватися на мотоциклах, квадроциклах і пішки.

Що відбувається на фронті / Карти ISW