Главная задача россиян – разрушать город, – бойцы бригады "Рубеж" о ситуации в Доброполье

Доброполье в Донецкой области – одна из ключевых точек битвы за Донбасс. После обороны Покровска и Мирнограда, которые враг с огромными потерями, но все же смог поглотить, зона столкновений переместилась сюда.

Начальник разведки 2-го батальона с позывным "Одесса" и боевой медик 1-го батальона с позывным "Нацик" из бригады НГУ "Рубеж" рассказали редакции Ukrainian Witness о том, как менялась ситуация в Доброполье и что происходит в городе сейчас. Подробности передает 24 Канал.

Почему Доброполье важно для обеих сторон?

Доброполье, очевидно, станет главным пунктом борьбы за Славянско-Краматорскую агломерацию. 22 сентября Минобороны России заявило, что захватило город, окружило его и продвигается дальше. 1-й корпус НГУ "Азов" опроверг это.

Если врагу удастся захватить Доброполье, он сможет продвинуться на север и оттуда сформировать левую "клешню" вокруг этих городов. Правую клешню оккупанты создавали в районе Лимана, но этот план украинские защитники из Третьего армейского корпуса методично разрушают в ходе операции "Вивальди", которая еще продолжается.

Захват Доброполья открывает для врага возможность продвигаться в сторону Александровки и границы Харьковской области.

Почти полтора года в Доброполье

Отдельные подразделения "Рубежа" встали на Добропольское направление в мае 2025 года, а вся бригада – в июле. Зимой ситуация начала обостряться. Город быстро менялся на их глазах – еще летом прошлого года Доброполье было для бригады тылом, где военные жили и отдыхали.

Зимой здесь все выглядело довольно мирно, если так вообще можно сказать о прифронтовой зоне. Одесса рассказывает, что до этого город "войны не нюхал": здесь было очень много гражданских, работали магазины. Враг продвигался довольно быстро, четкой линии разграничения не существовало, районы столкновений находились далеко от Доброполья, город не подвергался сильным атакам и казался довольно безопасным.

Зимой в Доброполье можно было заехать на машине. "Я мог спокойно сесть на квадроцикл и поехать в Краснополье, в сторону Белицкого, – рассказывает Нацик. – Теперь я на него не то что не сяду, я и подходить к нему не хочу. Вот квадроцикл там просто стоит, на нем уже не выедешь".

Одесса вспоминает, что именно в тот день, когда он с соратниками впервые приехал в город, россияне нанесли по нему первый авиационный удар. Разведчики "разминулись" с авиабомбами в центре буквально на несколько минут.

Мосты вокруг Доброполья перерезаны, дороги разрушены, а что осталось от них, контролирует враг. Заезд в город очень опасен. Даже заходить пешком, говорит Нацик, – это рулетка. "Я пробыл 20 дней на позиции, а когда выходил, тактика боя совершенно изменилась, – рассказывает боец. – Выйти, пройти куда-то стало гораздо сложнее. Все пристреляно, дроны летают, все контролируется. Ты должен там быть как Джеймс Бонд".

Чтобы сдерживать противника, когда он пытается продвигаться, украинской стороне нужно увеличивать собственные силы, количество средств разведки и поражения. А чтобы полностью остановить его продвижение, необходима эшелонированная разведка – для этого недостаточно наблюдать только за передним краем.

Одесса говорит, что разведывательные дроны должны летать в глубоком тылу. Уже в прошлом году украинские военные на Добропольском направлении сталкивались с такими случаями. Район якобы тыловой, в нем бойцы отдыхают. А потом выясняется, что в соседнем доме находятся россияне. Так происходило, потому что на тот момент считалось, что противник не может проникнуть за передний край украинской обороны.

"В этом году мы понимаем, что разведку нужно проводить, начиная с самых тыловых районов, – говорит Одесса. – Начинать чуть ли не с тех мест, где военные отдыхают и готовятся к другим задачам. Уже оттуда нужно начинать наблюдение, чтобы выявлять неизвестных людей, которые ходят по району. Ведь россияне могут находиться там еще с прошлого года. Для противника это легко, если он может обеспечивать своих у нас в тылу".

Целесообразность боев за большие города становится предметом активных обсуждений и споров в украинском обществе. Так было, в частности, с Бахмутом, Покровском, Мирноградом. Вероятно, этого стоит ожидать в отношении Доброполья, когда бои подойдут вплотную к городу или будут происходить уже внутри него.

Одесса заявляет, что сдавать его нельзя, ведь это создаст для украинской армии огромные проблемы, которые будет крайне сложно решить.

Доброполье – большой город с плотной застройкой. В ней противник может скрывать много своих военных, понемногу доставлять средства снабжения, технику и артиллерию. Одесса объясняет математику войны в городе.

"Допустим, в Доброполье 400 многоэтажных домов. В каждом враг может собрать 50–60 военнослужащих, – говорит он. – Чтобы уничтожить один дом, нам нужно затратить невероятное количество FPV, и это все равно не гарантирует разрушения укрытия под домом. Или же нам нужно использовать авиацию, которой для каждого здания, к сожалению, не хватит. То есть из любой точки города может выйти противник. Значит, нам нужно уже не 4–5 "Мавиков", чтобы наблюдать за районом, а 20. Ну и так далее. Выбить врага из города будет очень сложно".

Как здесь воюют россияне?

Главная задача россиян в Доброполье – разрушать его, уничтожать уже существующие позиции и не позволять украинским военным закрепиться, препятствовать подготовке города к обороне. Для этого враг непрерывно наносит артиллерийские и авиационные удары.



Разрушенные улицы в Доброполье / "Рубеж"

Одесса сообщает, что россияне могут позволить себе до нескольких десятков вылетов в день, и в каждом по 3–6 УАБ. Это привычная тактика оккупантов: прежде чем войти в населенный пункт, сделать его непригодным для удержания и максимально выбить украинские силы, которые могут находиться в этом районе.

"Так было с Покровском, Родинским. То же самое враг пытается сейчас сделать с Белицким", – говорит Одесса.

Россияне уже традиционно полагаются и на тактику просачивания. "В прошлом году противник не дошел до Доброполья, – говорит разведчик. – Это позволило нам зачистить большие районы от Золотого Колодца и оттеснить врага. В этом году он пытается закрепиться именно в городе. Все его передвижения происходят в сторону Доброполья".

Россияне, проникающие в город, местами переодеваются в гражданскую одежду и выдают себя за местных. Так могут жить месяцами. Нацик говорит, что таких много. "Как-то во время разведки мы зашли в дом метров за 200–300 от нашей позиции, – рассказывает он. – Это был самый первый дом, куда мы зашли, а там на вешалке висела российская форма. Я ох*ел, прямо честь мундира".

Главная причина, почему врагу удается продвигаться в сторону города и там скапливаться, – превосходство в личном составе. "Эта тактика вообще возможна только потому, что противника в несколько раз больше, чем наших сил, – говорит Одесса. – Так было и в прошлом году. С весны, когда начинается зеленка, они пытаются просачиваться. Мы к концу лета пытаемся зачистить свои тылы, и зимой эта линия плюс-минус стабилизируется. Думаю, в следующем году тоже так будет".

Среди оккупантов, которых украинские военные берут в плен, большинство – бывшие заключенные. Остальные – люди с временно оккупированных территорий и из отдаленных сел, у которых была судимость, есть кредиты и которые не работают.

"Их постоянно прессингуют так называемые военкоматы, – рассказывает Одесса. – Говорят, что нужно пройти ВВК. Человек приходит, и его мобилизуют. Большинство из тех, кто попадал именно к нам, были людьми с территорий, оккупированных еще с 2014 года. Они как типичные россияне, промытые с ног до головы. Ему объясняешь, что вот, тебе на работе сказали пройти ВВК, чтобы понять, можешь ли ты работать на ферме. А тебя загнали в машину, и ты через неделю попал в плен. А он все равно говорит, что нет, Путин красавец. Это максимально промытые люди. В основном они все давно злоупотребляют алкоголем, у них кредиты, проблемы с законом. И они понимают, что, став героями России, смогут погасить кредит, и все будут их уважать и бояться".

Местные остаются

В Доброполье до сих пор остается немало местных жителей. Военные говорят, что люди постоянно находятся под прицелом вражеских дронов. Нацик рассказывает, что видел такое не раз. "Идет мирный с тележкой, тащит бутылки с водой. Дрон летит и попадает прямо в него, – вспоминает боец. – А как-то мы сбили дрон прямо над головой у местного дяди. Если бы не мы, его бы убило. Там настоящее сафари, как в Херсоне, и как сейчас уже начинается в Запорожье".

Нацик рассказывает, как вместе с побратимами был на разведке, и в одном из домов не открывалась дверь. Когда замок не удалось выбить даже выстрелами, бойцы решили взорвать вход. "Залетаем в дом, я выбиваю межкомнатную дверь, прорезаю фонариком. И вижу, что стоит какая-то тетя и смотрит мне прямо в ствол, – говорит боец. – Я говорю: "Вы кто? Гражданские?"

Она: "Так, а что такое? Почему вы стреляете и взрываете?" Говорю: "Перепись населения, бл*дь. Вы что, не знаете, что на улице идет война?" Но они говорят, что уже уезжали, и там не на что жить. И кто-то в семье не ходит".

Боец вспоминает еще одну историю. В зоне, куда уже проникали россияне, до последнего работал магазин. Как-то Нацик с побратимами пришли туда минут через 10 после прилета УАБ. "Если бы раньше, мы бы попали под вот УАБ по дороге, и от нас бы ничего не осталось, потому что дом, который был рядом, просто смело с лица земли, – говорит он. – А там, где магазин, лежало тело. Местная женщина сделала покупки, вышла, и все".



В Доброполье до сих пор остаются люди / "Рубеж"

Местных не отпугивают даже ранения и трагедии, происходящие на их глазах. Нацик рассказывает о мужчине, которому оказывал помощь: обработал рану на голове, перевязал. Когда на следующий день навестил его, тот пожаловался, что из уха вытекает жидкость.

Боец объяснил мужчине, что ему нужно эвакуироваться и срочно обратиться к врачу, потому что это симптом закрытой внутричерепной травмы, а боевой медик в этих условиях и с теми лекарствами, что есть, помочь не сможет. "Я говорил ему, что с такой травмой он либо умрет, либо останется овощем. Но он все равно: „Нет-нет-нет, никуда не поеду“, – рассказывает военный.

Однажды во время эвакуации местной жительницы бойцы встретили молодого 24-летнего парня. У него на глазах оккупанты убили отца с помощью FPV-дрона. "Он стоит, дрожит. Я его осмотрел, дал успокоительное, – говорит Нацик. – Говорю: "Давай эвакуируемся. Может, захочешь служить, тогда мы тебя заберем. Давай уходи отсюда". Он говорит, мол, подумаю. На следующий день я подошел к нему, но он отказался".

Погибших местные хоронят во дворах. Нацик говорит, что таких захоронений много.