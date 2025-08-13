Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Что сейчас происходит в Донецкой области?

Виктор Трегубов объяснил, что не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу, которую создает ситуация на фронте.

По его словам, выступление в Донецкой области, который украинцы видят на карте боевых действий, характеризует в основном маршрут, а не территории, которые враг контролирует.

То, что мы видим на карте не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян,

– подчеркнул Трегубов.

Военный добавил, что враг смог продвинуться из-за недостатка личного состава в украинских подразделениях. По его словам, там не было танков – только несколько небольших пехотных групп, которые просочились мимо украинских позиций.

Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть, на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить,

– подытожил представитель ОСУВ "Днепр".

К слову, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что к Покровску Россия стянула группировку в 110 тысяч военных. По словам представителя Андрея Ковалева, часть малых пехотных и диверсионных групп врага просочилась к населенным пунктам Золотой Колодец, Веселое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр.

В то же время для усиления обороны выделены резервные силы ВСУ, первые успехи уже есть – оккупантов уничтожают и берут в плен.