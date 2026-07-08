Жаркий день подходит к концу, я только что приехал в Донецкую область к месту назначения. Наша встреча с экипажем крылатых дронов-перехватчиков должна состояться завтра, но их работу я смог увидеть раньше.

Ночь перед съемкой на Добропольском направлении была "горячей" – это был очередной массированный обстрел Украины. Десятки ударных дронов залетали с оккупированных территорий Донецкой области, в частности через район Покровска и Доброполья.

Количество сбитых дронов типа "Шахед" на расстоянии менее 20 километров от линии соприкосновения сейчас существенно возросло по сравнению с прошлым летом. Несколько часов было действительно "громко", однако почти всегда этот звук той ночью исходил именно от взрыва дрона в воздухе.

Среди тех, кто отражал атаку – перехватчики 12-й бригады спецназначения "Азов". На следующий день я посетил позиции одного из экипажей, который обезвреживает вражеские аппараты с помощью крылатых дронов. Какие БПЛА охраняют небо Украины и как работают перехватчики – читайте в репортаже сайта 24 Канала с места работы "Азова" на Добропольском направлении.

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Как дроны-перехватчики меняют правила игры на войне?

Дроны-перехватчики становятся основной технологией 2026 года наряду с БПЛА средней дальности, которые уничтожают вражескую логистику. То есть Украина развивает средства, чтобы наносить удары по российскому тылу, и в то же время усиливает защиту своего.

Конечно, перехватчики еще нуждаются в доработке, ведь пока не удается уничтожить 100% вражеских дронов. Да и россияне постоянно адаптируются, поэтому придется найти еще не одно решение.

Для понимания – прошлым летом российские войска начали активно применять ударные дроны для нанесения ударов по прифронтовым территориям. Военные объясняли это просто – "Шахеды" значительно проще в производстве и дешевле, чем любое другое вооружение. Более того, враг приспособился к тому, что за дронами охотились мобильные огневые группы, поэтому запускал их на больших высотах. Поэтому пулеметами было сложно сбить эти дроны. Из-за этого попадания на расстоянии 20 – 30 километров от фронта происходили порой чаще, чем сбивания. Теперь же ситуация противоположная. По крайней мере, по моим наблюдениям после недели пребывания на Добропольском направлении.

Украина разрабатывает несколько основных типов дронов-перехватчиков. Например, FPV-перехватчики, такие как "Генерал Черешня", мультироторные P1-SUN или крылатые, такие как "Блискавки". Именно с последними работает экипаж "Азовцев" в Донецкой области.

Как "Азовцы" с помощью "Блискавок" сбивают российские "Шахеды"?

На улице жара, но в посадке прохладно, а еще лучше – в блиндаже. Днем у бойцов работы с дронами обычно не так много, потому что "Шахеды" летают чаще ночью. Однако готовиться к дежурству нужно заранее.

Бойцы готовят дроны, проверяют их на исправность. Оператор перехватчиков с позывным "Скадовск" говорит, что сначала нужно проверить батареи, боевую часть и работу пропеллера. Если все в порядке – дрон готов к боевой работе.



"Скадовск" / Фото 12-й бригады "Азов"

Несмотря на немалые размеры, "Блискавка" имеет боевую часть весом 700 граммов. Это оптимальный вес, который позволяет дрону оставаться легким и в то же время эффективным. Дрон работает следующим образом: на радаре видна цель, бойцы запускают аппарат, он догоняет цель, и тогда с помощью пульта они активируют детонатор. Дрон взрывается вместе с вражеским БПЛА. Хотя, как отмечает старший позиции перехватчиков "Шахедов" по прозвищу "Нот", случаи бывают разные.

В нашей практике был один случай, когда не сработал детонатор. Тогда мы случайно протаранили "Шахед", и он упал,

– говорит боец.



"Блискавка" – перехватчик "Шахедов" / Фото 12-й бригады "Азов"

Члены экипажа отмечают, что с технической точки зрения "Блискавка" – самый обычный дрон. Его эффективность зависит от подготовки бойцов и их навыков. В то же время преимуществом "Нот" называет дальность.

Эти дроны могут летать на 30, 40, 50 километров. Все зависит от оборудования, от антенн, которые мы используем. Однако дрон имеет большую дальность и длительное время полета. В режиме патрулирования он может летать от 30 до 40 минут, но у нас были и полеты продолжительностью 50 минут. Тогда мы немного заблудились и долго возвращались обратно. На последних процентах заряда батареи вернулись,

– рассказывает "Нот".



"Нот" и "Скадовск" / Фото 12-й бригады "Азов"

Старший позиции вспоминает, что первые сбитые "Шахеды" вместе с побратимами вызывали незабываемые эмоции, и каждое поражение сначала отмечали как праздник. Однако эта работа все больше превращается в некую рутину – того азарта и эйфории уже нет, но желание добиваться результата осталось прежним.

Раньше это была эйфория, мы даже привозили на позицию колу и торты и праздновали сбивание "Шахеда". Но так было, когда мы только начинали,

– говорит "Нот".

В экипаже работают 3 человека – оператор дрона, штурман и снаряжающий. Последний отвечает за подготовку аппаратов, хотя, как отмечают бойцы, в команде они могут быть взаимозаменяемыми.

Каков жизненный цикл "Блискавки" и сколько вылетов она может выдержать?

Дрон "Блискавка" выполняет несколько задач. То есть он полезен не только для сбивания "Шахедов", ведь с его помощью бойцы также патрулируют местность. То есть аппараты многоразовые и могут работать до тех пор, пока их не уничтожит "Шахед" или они не выйдут из строя по другой причине.

"Нот" говорит, что срок службы дрона зависит от навыков пилотов, так как посадка аппарата довольно жесткая и существует риск его потери. Поэтому чем более аккуратно пройдет возвращение дрона, тем дольше будет его срок службы.

Бывают аппараты, которые могут пережить и 20 вылетов, потому что этот дрон предназначен для патрулирования. То есть он может вылететь, кружить, искать и выжидать цель. Если цели нет – он возвращается,

– объясняет "Нот".



"Блискавка" может совершить до 20 вылетов / Фото 12-й бригады "Азов"

Из этого можно сделать вывод, что "Блискавки" служат несколько дней, ведь, как говорит старший группы, один аппарат может совершить 5 – 6 вылетов за ночь. Конечно, это происходит, если в воздухе много вражеских дронов. Так, как за день до нашей съемки.

Больше всего вылетов экипаж может совершить зимой, когда ночь длиннее – где-то 10 – 11. Но это очень тяжело, потому что экипаж постоянно в полете, постоянно бегает за бортами, так как они садятся в поле. То есть 10 – 11, пожалуй, это максимум,

– говорит "Нот".

Мы не стали свидетелями запуска "Блискавки", однако смогли увидеть, как тщательно идет подготовка аппарата к вечерней работе. Дрон №23 проверили несколько раз. Он полностью исправен и готов патрулировать небо Донецкой области, чтобы оно было чище от вражеского хлама.



БПЛА "Блискавка" готовят к вылету / Фото 12-й бригады "Азов"

Трудно ли уничтожить "Шахед" и что для этого нужно?

По словам бойцов, результаты ночных дежурств могут быть разными. За ночь они могут уничтожить до 3 ударных дронов противника. Экипаж фактически является вторым эшелоном, который закрывает небо.

Однако члены экипажа отмечают, что "Блискавка" – довольно простой в управлении дрон. Например, управлять им проще, чем уже упомянутыми P1-SUN. Хотя мастерство проявляется не только в сбивании дрона, но и в посадке аппаратов после патрулирования.

Старший группы говорит, что найти цель просто, если штурман хорошо обучен. Например, "Шахеды" искать относительно просто.

Трудно ли уничтожить "Шахед"? На самом деле нет, потому что он довольно большой и его легко заметить на ночной камере. Главное – догнать. Наш борт скоростной, разгоняется до 300 километров в час, поэтому с "Шахедами" справляется хорошо, но для реактивных не хватает скорости,

– говорит "Нот".

Учитывая скорость "Блискавки", ею сложно работать по вражеским разведывательным БПЛА, которые летают относительно медленно со скоростью менее 80 километров в час. Чтобы поражать такие дроны, пилоту нужно иметь "хорошо набитую руку".

Как "Блискавка" работает по вражеским дронам: смотрите видео

Инвестиция в чистое небо Украины

В основном БПЛА "Блискавка" поступают бойцам "Азова" с помощью волонтеров. Есть два пути – либо закупка самими волонтерами, которые передают дроны бригаде, либо помощь в сборе средств для бригады, которая на эти средства сама закупает такие аппараты.

Поэтому "Блискавки" в небе над Донецкой областью – часть инвестиций в чистое небо. Каждый, кто поддерживает сбор средств на перехватчики, вносит свой вклад в уничтожение вражеских дронов.

Важно! AZOV ONE проводит сбор средств "Восточный барьер" для обеспечения антидроновой защиты вдоль линии фронта. В частности, речь идет о закупке дронов-перехватчиков. Присоединиться к сбору можно по ссылке.



Дрон "Блискавка" / Фото 12-й бригады "Азов"

Дело идет к вечеру. Ребята активизируют подготовку к ночному патрулированию. На радарах пока видны только единичные БПЛА, однако их станет больше.

Чтобы не отвлекать бойцов, мы прощаемся и желаем удачной охоты. Как в ту ночь, так и в последующие несколько дней, я мог слышать и видеть работу наших перехватчиков в действии. Даже просыпался утром не от будильника, а от того, что взорвался российский дрон, по которому отработал наш перехватчик. Конечно, с земли не видно, что именно помогло российскому БПЛА превратиться в металлолом, но важен ли этот факт? Гораздо важнее сейчас то, что у нас есть средства противодействия российским дронам. У нас есть различные типы перехватчиков, адаптированные для уничтожения различных российских аппаратов.



"Блискавки" в бригаде "Азов" / Фото 12-й бригады "Азов"

Конечно, это решение не означает, что проблем с российскими дронами больше не существует. Враг ищет новые способы и тактики, ищет способы противодействия. Поэтому главная задача – не останавливаться. И лучше всего это подытожат слова "Нота" в конце нашей встречи.

"Само собой, мы радуемся, когда сбиваем дрон, потому что небо над Украиной стало чище. Но они все равно еще полетят. Поэтому мы готовимся к следующим сбиваниям".